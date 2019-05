/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation du sommaire de l'enquête sur Otéra Capital/





MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une rencontre de presse pour la présentation du sommaire de l'enquête sur Otéra Capital, ainsi que les recommandations et les décisions qui en découlent. Cette rencontre se tiendra aujourd'hui, ce mardi 28 mai 2019, à compter de 10 h 00.

L'avocat qui a mené l'enquête, Me Stéphane Eljarrat, le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, la première vice-présidente Affaires juridiques et Secrétariat de la Caisse, Kim Thomassin, et le chef de la direction des Risques et des Relations avec les déposants de la Caisse, Claude Bergeron, répondront aux questions des journalistes.

Date : Le mardi 28 mai 2019



Heures : 9 h 45 Accueil des représentants des médias

10 h 00 Remise des documents sous embargo

10 h 30 Rencontre de presse (sans caméra)

11 h 30 Levée de l'embargo sur les documents remis





À noter : Les photos et les images vidéo pourront être prises uniquement après la rencontre de presse. Michael Sabia répondra alors à quelques questions à la caméra.





Lieu : Édifice Jacques-Parizeau 1000, place Jean-Paul-Riopelle Montréal (Québec) Salle A9.50





IMPORTANT : Afin de faciliter votre entrée et vos déplacements, veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe des Relations avec les médias au 514 847-5493 ou à medias@cdpq.com.

