CAE entamera bientôt la phase de conception du programme de navires de combat de surface canadiens

OTTAWA, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (NYSE : CAE?; TSX : CAE) ? À la veille de CANSEC, le plus grand salon de la défense et sécurité au Canada, CAE a annoncé qu'elle a remporté un contrat de sous-traitance octroyé par Lockheed Martin Canada et qu'elle débutera le travail lors de la phase de conception du programme de navire de combat de surface canadien (NCSC).

Lors de la phase de conception, qui s'échelonnera sur les prochaines années, CAE assumera l'analyse des besoins en formation de systèmes de combat et l'analyse des outils de formation qui contribueront à la conception du système de formation pour le programme de navire de combat de surface canadien (NCSC). De plus, CAE fournira des services d'ingénierie des facteurs humains et des services professionnels pour la conception des espaces critiques à bord du navire, ainsi que pour le soutien de la mise en oeuvre d'un environnement de données intégrées.

«?Nous sommes heureux de travailler avec Lockheed Martin Canada sur ce projet critique destiné à la Marine royale canadienne et de collaborer avec l'équipe de Irving Shipbuilding qui travaille sur le programme navire de combat de surface canadien?» a déclaré Joe Armstrong, vice-président de l'Exploitation commerciale, CAE. «?Notre expérience et notre savoir-faire en ce qui a trait au soutien de la Marine royale canadienne grâce à nos solutions de renommée mondiale ainsi que nos services d'ingénierie des facteurs humains joueront un rôle clé dans la conception et le développement de fonctions propres au nouveau navire de combat de surface canadien.?»

Lockheed Martin Canada a obtenu le contrat relatif à la conception du NCSC par l'entremise du maître d'oeuvre du NCSC, le constructeur de navires Irving Shipbuilding, qui coordonne la conception du NCSC et construira les 15 navires NCSC à son chantier maritime d'Halifax.

En plus de CAE, Lockheed Martin Canada bénéficie du soutien de BAE Systems, L3 Technologies, MDA, et Ultra Electronics dans ce rôle. Le NCSC est basé sur le Global Combat Ship de BAE Systems et comprendra le système de gestion du combat CMS 330 développé au Canada de Lockheed Martin.

À propos de CAE

La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la sécurité par l'intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu'en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de solutions de CAE.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10?000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220?000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135?000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

PHOTO 1: CAE offre du soutien à Lockheed Martin lors de la phase de conception y compris l'analyse des besoins en formation de systèmes de combat et des services d'ingénierie des facteurs humains en collaboration avec l'équipe de Irving Shipbuilding qui travaille sur le programme navire de combat de surface canadien.

PHOTO 2: Le navire de combat de surface canadien se base sur le modèle Global Combat Ship de BAE Systems et il sera construit au chantier maritime de Irving Shipbuilding à Halifax.

