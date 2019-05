Grands Prix du génie-conseil québécois 2019 - Les firmes de génie-conseil apportent des solutions dans la lutte aux changements climatiques





MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les lauréats des Grands Prix du génie-conseil québécois 2019 ont été dévoilés hier soir, lors d'une remise de prix à Montréal à laquelle ont assisté 300 dirigeants, professionnels, clients et partenaires de l'industrie du génie-conseil.

Présenté par l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG), le concours récompense les meilleurs projets d'ingénierie réalisés ici et ailleurs dans le monde par des professionnels du Québec.

Les projets en nomination ont été analysés par un jury d'experts indépendants, qui était présidé par Kathy Baig, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

« Cette remise de prix permet de faire connaître de nombreuses réalisations remarquables et innovations en ingénierie qui sont méconnues de la population, a déclaré André Rainville, président-directeur général de l'AFG. Les Grands Prix du génie-conseil québécois visent à mettre en lumière le rôle des ingénieurs dans les projets, notamment pour trouver des solutions durables face aux changements climatiques. »

La thématique de l'événement, « L'innovation dans notre nature », a d'ailleurs trouvé écho dans plusieurs projets nommés et lauréats, dont le Prix Visionnaire, le coup de coeur du jury.

Le Prix Visionnaire a été remis à la firme de génie-conseil Tetra Tech et à la Ville de Percé pour le projet de protection et réhabilitation du littoral de l'anse du Sud de Percé. Afin de combattre l'érosion côtière en constante progression depuis les année 2000, une solution durable et novatrice a été privilégiée, soit la recharge des plages avec des galets. Le rechargement de plage consiste à y ajouter de grands volumes de sédiments provenant de sources externes (carrières, bancs sous-marins) afin de compenser les pertes naturelles liées à l'érosion marine. La durée de vie du projet est estimée à 50 ans, en considérant des travaux de recharge d'entretien.

En plus du Prix Visionnaire, 12 projets ont remporté les honneurs dans autant de catégories.

Bâtiment Mécanique - Électrique : Au coeur du Quartier des spectacles de Montréal, l'édifice Wilder - Espace Danse est le résultat d'un ambitieux projet de réhabilitation d'un bâtiment centenaire par les firmes de génie-conseil SNC-Lavalin et Bouthillette Parizeau, en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures (SQI).

Bâtiment Structure : Le projet de reconstruction du Manège militaire Voltigeurs de Québec par Tetra Tech et Services publics et Approvisionnement Canada est un exploit de restauration qui atteint des niveaux contemporains de performance structurale.

Énergie : La collaboration de Tetra Tech et du Consortium CRT-EBC a permis de construire les centrales hydroélectriques Upper Lillooet et Boulder Creek en Colombie-Britannique, afin de répondre à long terme et de façon durable aux besoins de la population en énergie.

Environnement : CO 2 Solutions a choisi la firme de génie-conseil BBA pour concevoir et construire son premier « poumon industriel » à l'usine de Produits forestiers Résolu à Saint-Félicien, un projet novateur qui capte, purifie et réutilise les émissions de carbone des cheminées industrielles.

Gestion de projet : Avec des solutions innovantes et son implication, la firme de génie-conseil WSP a contribué à relever avec brio le défi de la mise hors fonction complète de l'échangeur Turcot existant, le chantier routier le plus complexe en Amérique du Nord, sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec.

Industrie : Tetra Tech a contribué à améliorer la qualité de l'air en participant au projet de Glencore - Affinerie CCR qui consistait à mettre en place des équipements requis pour capter à la source et épurer les émissions issues d'un four de fusion de cuivre.

Infrastructures de transport : les firmes de génie-conseil Norda Stelo et SNC-Lavalin, avec le ministère des Transports du Québec (Direction générale de la Chaudière-Appalaches), ont offert une nouvelle route sécuritaire et durable à la population de Chaudière-Appalaches avec la construction de la nouvelle route 112, rendue nécessaire à la suite d'un glissement de terrain.

Infrastructures urbaines : Dans le secteur en plein essor de Griffintown, la firme de génie-conseil AXOR Experts-Conseils a recommandé à la Ville de Montréal une technique audacieuse d'excavation par microtunnelier pour minimiser les impacts sur les citoyens reliés à la construction d'un collecteur sanitaire permettant de gérer adéquatement les eaux usées.

International : Mandatée par la Banque mondiale, la firme de génie-conseil AECOM a développé un atlas hydroélectrique de qualité, accessible et évolutif permettant d'identifier systématiquement les sites potentiels et rentables de la République de Guinée.

Mentor de l'année en génie-conseil : Ingénieure conceptrice et chargée de projet en structure depuis 31 ans chez SDK et associés, et présidente de la firme depuis 2007, Hélène Brisebois exerce sa profession avec passion et transmet volontiers son expérience auprès des jeunes ingénieurs en encourageant le partage des savoirs et en guidant la relève vers l'atteinte de l'excellence.

PME génie-conseil : La firme de génie-conseil SDK et associés, avec la collaboration de l'École de technologie supérieure (ÉTS) et les architectes de MSDL, a réalisé des éléments spectaculaires pour convertir l'ancien Planétarium Dow en immeuble moderne, plus éclairé et ouvert sur la ville qui héberge le Centech, pôle d'innovation et d'échanges pour des entreprises en démarrage.

Relève du génie-conseil : Le jeune ingénieur Charles Ormsby, de la firme de génie-conseil Arup, a porté une vision globale et inclusive dans le projet amélioration de l'accessibilité à la Gare d'Ottawa pour VIA Rail. Véritable pilier du projet, la vision de Charles a intégré avec succès plusieurs aspects, dont l'intégration urbaine, l'expérience des voyageurs et la mobilité ferroviaire.

Pour voir les photos des projets lauréats et consulter les dossiers complets, visitez le http://afg.quebec/grands-prix/2019/laureats.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) regroupe des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec. Nos membres, firmes multidisciplinaires ou spécialisées, offrent une gamme variée de services professionnels indépendants de génie-conseil et de consultation et laboratoire expert à des clients publics et privés dans de nombreux domaines.

