La Big Data Expo illustre la grande ambition du Guizhou de devenir la vallée des mégadonnées en Chine





GUIZHOU, Chine, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le Comité d'organisation de la Big Data Expo 2019 -- Située dans le sud-ouest de la Chine, la province du Guizhou a longtemps été considérée comme une région moins développée en raison de son éloignement et de son isolement.

Le Guizhou a accéléré le pas en se développant comme la vallée des mégadonnées de la Chine depuis qu'elle a accueilli la première exposition internationale du secteur consacrée aux mégadonnées en 2015.

Ces quatre dernières années, l'exposition est devenue un événement annuel consacré aux mégadonnées et met l'accent sur les frontières du secteur et sur la coopération, bénéfique à tous.

La China International Big Data Industry Expo (Big Data Expo) de 2019 ouvre ses portes le 26 mai. Axée sur le «?développement innovant et l'avenir du numérique?», l'exposition sera le cadre de dialogues de haut niveau, de forums, de concours, d'expositions et d'autres événements originaux, qui mettront en lumière les dernières innovations techniques et offriront une plateforme internationale pour la présentation d'entreprises high-tech.

«?Je connais le Guizhou depuis pas mal de temps. Le développement des mégadonnées en tant que secteur ici fait désormais partie intégrante de la composition de la province?», a déclaré dans un entretien accordé à Huanqiu.com, le partenaire média officiel du Big Data Expo, le professeur Reiner Dudziak de l'Université de sciences appliquées de Bochum en Allemagne, par ailleurs juge de la division allemande du concours international China International Big Data Fusion Innovation and Artificial Intelligence 2019.

La Big Data Expo 2019 devrait être témoin de deux avancées majeures, à savoir l'introduction d'un mécanisme de pays invité d'honneur et le corridor de Shubo (Big Data Expo).

Le pays invité d'honneur organisera des activités thématiques pour mettre en valeur ses réalisations dans le développement des mégadonnées et pour promouvoir la coopération dans le secteur des mégadonnées. En outre, le corridor de Shubo, qui traverse le district de Yunyan, le district de Guanshanhu et le district de Baiyun de la ville de Guiyang, couvre une superficie totale de 74,56 kilomètres carrés. Le corridor sera équipé d'un rideau d'eau numérique, d'écrans et de dalles de sol inductives pour mettre en valeur les personnalités et les entreprises du secteur des mégadonnées.

Jusqu'à présent, 156 entreprises étrangères venant de 25 pays, dont la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Inde, Singapour, Israël et le Canada, ont confirmé leur participation à la prochaine Big Data Expo 2019. De nombreuses entreprises étrangères renommées, telles que Google, Dell et Pivotal, ont confirmé l'installation de stands à l'exposition.

