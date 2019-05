BDAMEX aspire à être l'une des premières bourses d'échange de cryptoactifs réglementées au monde présentes aux Émirats arabes unis





La bourse d'échange de cryptoactifs basée aux Émirats arabes unis, BDAMEX, travaille à la création de l'une des premières bourses hautement réglementées au monde, en ciblant une clientèle institutionnelle.

NEW YORK et ABOU DABI, Émirats arabes unis, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- La société BDAMEX a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu une approbation de principe (IPA) lui permettant d'exploiter une bourse d'échange de cryptoactifs. La licence lui a été octroyée plus tôt cette année par l'Autorité de réglementation des services financiers (Financial Services Regulatory Authority, FSRA) d'Abu Dhabi Global Market (ADGM).

En vertu des cadres réglementaires définis par la FSRA, BDAMEX fournira une plateforme d'échange complète dont les activités associées aux cryptoactifs feront l'objet d'une gouvernance, d'une surveillance et d'une transparence appropriées et réglementées qui, jusqu'à présent, faisaient défaut sur le marché.

Face à la demande croissante en investissements institutionnels dans les cryptoactifs, la plateforme réglementée de BDAMEX répondra aux besoins de la clientèle du secteur des cryptoactifs.

En partenariat avec des institutions financières, des teneurs de marché, des bourses et des partenaires technologiques de premier plan, BDAMEX espère mettre sur pied une bourse d'échange de cryptoactifs réglementée ciblant une clientèle institutionnelle d'ici à fin 2019.

Richard Schaeffer, ancien président du New York Mercantile Exchange (NYMEX), à qui l'on doit la transformation du NYMEX en une plateforme de négociation électronique avec dans le même temps une augmentation de sa valeur à plus de 13 milliards USD, ainsi que l'une des introductions en bourse les plus réussies de l'histoire, a rejoint BDAMEX en tant que président.

Schaeffer est confiant que « l'équipe de BDAMEX est en train de mettre sur pied une bourse réglementée de classe mondiale où les traders institutionnels, les particuliers fortunés et les investisseurs individuels trouveront une plateforme sécurisée pour échanger des cryptoactifs ».

BDAMEX est honorée de continuer à oeuvrer dans le prolongement du leadership visionnaire du défunt cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, père fondateur des Émirats arabes unis, afin d'établir les fondements du succès des Émirats arabes unis.

