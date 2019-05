Mrs Sippy Bali annonce les artistes spéciaux à la piscine en fête la plus attendue de cet été





BALI, Indonésie, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- Mrs Sippy Bali, le plus grand club de plage d'eau salée de Bali, revient pour la saison estivale pour donner le coup d'envoi à une performance très attendue du groupe de musique de danse australien, Sneaky Sound System, à partir de 6 juillet jusqu'à la fin septembre 2019. Connie et Black Angus du groupe, qui sont en bonne voie de redéfinir l'expérience de fête d'Ibiza, organiseront la piscine en fête la plus prisée de l'île tous les samedis, mettant en vedette des invités de premier plan, notamment le DJ le plus demandé en Australie, Dom Dolla.

« À partir du 6 juillet, nous organiserons une nouvelle fête chaque semaine dans le cadre de notre programme spécial, Sneaky Saturdays (samedi Sneaky), qui proposera le duo dynamique Sneaky Sound System. Tous les samedis, les meilleurs noms parmi les finalistes des MTV Awards et des gagnants des Australian Recording Industry Association Music Awards (ARIA, prix de musique de l'association australienne de l'industrie du disque) seront présentés, notamment UFO, Pictures et Hip Hip Hooray », a déclaré Ratna Dewi, responsable du marketing de Mrs Sippy Bali.

Avec sa piscine d'eau salée de 800 m2 et ses plateformes de plongeons de 5 m de hauteur, Mrs Sippy Bali permettra aux visiteurs d'être grisés par l'expérience chargée d'adrénaline avec le nouveau meilleur compagnon d'une fête prometteuse au bord de la piscine. « Bali ne manque jamais de fasciner, en particulier en cette saison très attendue, des millions de voyageurs internationaux s'accordent pour dire qu'aujourd'hui est le moment idéal pour s'évader dans cette destination exotique », a ajouté Ratna.

Selon Badung Regency Tourism, les touristes étrangers visitant l'île ont atteint le chiffre record de 6,5 millions de voyageurs en 2018, soit près de la moitié du total des touristes internationaux en Indonésie tout au long de l'année. Les visiteurs singapouriens à eux seuls enregistrent une augmentation de 97 %. Parmi les principales attractions, on trouve le bien-être et des vacances décontractées dans des lits de jour ou siroter des cocktails tout en admirant une mer de cristal qui clapote sur le sable doré.

Ceux qui s'attendent à une immersion totale dans une soirée décontractée de piscine en fête devraient se rendre au club de piscine le plus emblématique de Bali. Située sur la plage au coucher de soleil le plus populaire de l'île, Seminyak, Mrs Sippy offre un espace idéal pour siroter le célèbre Spice Coco Mojito, avec le mélange de rhum ambré Kraken Black Spiced, de fleurs d'oranger épicées, de mangue, de citron vert, de menthe et d'eau de noix de coco pour animer la nuit. Une assiette de calamars sel et poivre, qui a été élaborée pour s'assortir à une ambiance estivale décontractée, est au rendez-vous, tandis que les visiteurs flotteront dans des lits de repos à deux places et des cabanes, entourés par une vue sur les palmiers et l'architecture de style méditerranéen du club de plage.

