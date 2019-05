Avis aux médias - Invitation à une séance de prise d'images - Le producteur montréalais Serge Noël fait un don symbolique à la communauté du Mile End pour avoir accueilli le tournage de la coproduction internationale It Must be Heaven / C'est ça le paradis





MONTRÉAL, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Magda Popeanu, vice-présidente et responsable de la culture et de la diversité sociale au comité exécutif, invite les représentants des médias à une séance de prise d'images en présence de Marie Plourde, conseillère de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, district Mile End, et du producteur montréalais Serge Noël.

M. Noël fait un don symbolique de deux bancs publics en frêne à la communauté du Mile End pour avoir accueilli, l'automne dernier, le tournage d'une scène évoquant une nuit d'Halloween à Brooklyn pour le film It Must be Heaven / C'est ça le paradis. Cette coproduction internationale du cinéaste palestinien Elia Suleiman, en compétition officielle pour la palme d'or au Festival de Cannes 2019, a reçu une mention spéciale du jury.

La séance de prise d'images aura lieu le :

Date : Mardi 28 mai



Heure : 10 h 30



Lieu : Rue Waverly, à l'angle de la rue Bernard

