Vert Mirabel, une filiale de Canopy Growth et une entreprise qui fait partie du portefeuille de Canopy Rivers, a obtenu sa licence de Santé Canada





La dernière serre de 190 000 pieds carrés a obtenu sa licence. L'ensemble de l'infrastructure de production et de traitement de 700 000 pieds carrés a obtenu sa licence.

MIRABEL, QC, le 28 mai 2019 /CNW/ - Les Serres Vert Cannabis Inc. (« Vert Mirabel »), une filiale de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (« Canopy Growth ») et une entreprise faisant partie du portefeuille de Canopy Rivers Inc. (TSXV: RIV) (OTC: CNPOF) (« Canopy Rivers ») a obtenu sa licence de production finale de Santé Canada. L'ensemble de l'espace d'exploitation de 700 000 pieds carrés de Vert Mirabel dispose maintenant d'une licence pour la production de cannabis. Vert Mirabel a été fondée en décembre 2017 par Canopy Growth, Canopy Rivers et Les Serres Stéphane Bertrand (« Bertrand »).

« Nous sommes très heureux que l'ensemble de l'infrastructure opérationnelle de Vert Mirabel ait obtenu une autorisation, plus de 500 000 pieds carrés étant déjà en production, a déclaré Olivier Dufourmantelle, chef de l'exploitation, Canopy Rivers. Vert Mirabel constitue un atout indispensable pour Canopy Rivers puisqu'elle l'expose à une source de cannabis de qualité supérieure, cultivé localement à l'échelle commerciale, à des fins de distribution au Québec et partout au pays. »

La licence accordée à Vert Mirabel vient ajouter 190 000 pieds carrés à l'espace de croissance de l'installation. Elle fait en sorte que la capacité totale de production canadienne autorisée de Canopy Growth passe à environ 4,6 millions de pieds carrés, soit une autre étape vers sa plateforme nationale de près de 5,6 millions de pieds carrés. L'installation de Vert Mirabel tire parti de l'expertise opérationnelle multigénérationnelle en serre de Bertrand pour produire du cannabis de haute qualité.

« La licence finale de Vert Mirabel renforce nos activités et nous permettra d'augmenter l'offre en vue de répondre à la demande du marché récréatif, a souligné Mark Zekulin, président et cochef de la direction de Canopy Growth. Au nom de toute l'équipe de Canopy Growth, nous félicitons la famille Bertrand et son équipe d'avoir établi une entreprise de production de cannabis à grande échelle autorisée en moins de 18 mois. »

Bertrand est un exploitant de serre à grande échelle. Avant de se convertir au cannabis, il s'agissait du producteur de tomates roses le plus important au Canada. « Nous sommes fiers d'annoncer que l'entreprise mise sur pied conjointement avec Canopy Growth et Canopy Rivers a atteint ce jalon, a indiqué Stéphane Bertrand. L'obtention de cette licence nous permettra de garder le cap sur nos objectifs de production en vue d'accroître notre présence pour répondre aux besoins du marché québécois. »

Poussons vert l'avenir (au Québec).



Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules ainsi que d'appareil médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de la société, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica ethics.

La société exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont les deux icônes du cannabis Snoop Dogg et Seth Rogen, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,4 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour en savoir plus, consultez le site : www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société quant à ses activités commerciales et ses résultats d'exploitation dans l'avenir. L'information prospective se reconnaît à l'emploi des mots « peut », « pourrait », « devrait », « va », « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « s'attend à » ou des expressions semblables et comprend des renseignements sur la qualité des antécédents de l'infrastructure - Vert Mirabel étant un fournisseur de choix pour le Québec - et les attentes relatives à d'autres facteurs liés à l'économie, au commerce et à la concurrence.

Les investisseurs sont avisés que l'information prospective ne se fonde pas sur des faits historiques, mais reflète plutôt les attentes, les estimations ou les projections de la direction concernant les résultats ou les événements futurs, selon les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date à laquelle les énoncés sont faits. Même si la Société croit que les attentes reflétées dans l'information prospective sont raisonnables, cette information comporte des risques et des incertitudes. Il ne faut donc pas s'y fier indûment, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient avoir des effets négatifs importants sur les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société. Les principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui ont été projetés dans l'information prospective sont notamment les suivants : les risques liés à la réglementation et à l'octroi des permis; la capacité de Vert Mirabel d'obtenir un permis pour vendre du cannabis en conformité avec les lois applicables au Canada; la capacité à établir des canaux de distribution et de vente; les changements touchant les conditions économiques, commerciales et politiques, y compris les marchés financiers; les conflits d'intérêts potentiels; le contexte et la mise en application de la réglementation canadienne liée au cannabis, y compris les risques politiques et les risques liés à la modification de la réglementation; les modifications apportées aux lois applicables; la conformité avec la réglementation abondante des administrations publiques; l'opinion et la perception du public quant à l'industrie du cannabis; les facteurs de risque énoncés dans la circulaire d'information déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada disponible dans le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Si ces risques ou incertitudes se matérialisaient ou si les hypothèses sous-jacentes à l'information prospective se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux décrits dans le présent document avec des mots comme « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « croit », « estime » ou « s'attend à ». Bien que la Société ait tenté de cerner les risques, les incertitudes et les facteurs d'importance susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, il pourrait en exister d'autres qui feront en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou voulus. Sauf dans la mesure prévue par la loi, la Société n'entend pas mettre à jour cette information prospective et n'assume aucune obligation à cet égard.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

