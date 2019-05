En ce mardi 28 mai, quatre professeurs de l'Université TÉLUQ conférenciers à l'Acfas





QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, quatre professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science à la 87e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), qui se tient à l'Université du Québec en Outaouais.

Saliha Ziam, de l'École des sciences de l'administration, participe à la session de communication Le territoire, au centre du partage de connaissances avec une communication ayant pour titre « Enjeux et défis du partage des connaissances ». Au cours des 30 dernières années, de nombreuses recherches ont été menées afin d'optimiser le transfert et le partage des connaissances et combler l'écart entre les découvertes scientifiques et leur mise en pratique dans les milieux. L'objectif de cette présentation est de présenter l'état des connaissances sur ces stratégies et sur les conditions de leur succès, ainsi que de discuter des enjeux et des défis de la recherche dans ce domaine.

Cette présentation aura lieu à 8 h 45 h au pavillon L.-Brault, local B1028.

Claude Bergeron, lui aussi de l'École des sciences de l'administration, participe à la session Économie, emploi et marchés. Sa communication, faite en collaboration avec Jean-Pierre Gueyie et Komlan Sedzro, tous deux de l'UQAM, s'intitule « Revenus résiduels, valeurs et risques à long terme ». Il y sera question de la relation théorique entre le risque à long terme et la valeur intrinsèque d'une entreprise telle que définie par le modèle d'évaluation des revenus résiduels. Le concept de risque à long terme aurait connu beaucoup de succès au cours de la dernière décennie. Ce modèle d'évaluation est le premier à intégrer le risque à long terme dans la méthode d'évaluation par les revenus résiduels.

Cette présentation aura lieu à 8 h 50 h au pavillon A.-Taché, local D0420.

À son tour, Jean-Pierre Pelletier, du Département Éducation, sera à la session Formation des maîtres pour y présenter la communication « Le développement de la réactivité des enseignants : pour une meilleure gestion des imprévus en classe et une meilleure persévérance en enseignement ». Il y sera question des résultats d'un projet de recherche collaborative réalisé avec des enseignants en insertion professionnelle. Ce projet consistait à décrire les mises à l'essai empiriques d'un scénario de formation visant le développement d'habiletés interactives de gestion de classe afin de contribuer à la diminution du décrochage enseignant.

Cette présentation aura lieu à 9 h au pavillon L.-Brault, local C0120.

Enfin, Diane-Gabrielle Tremblay, de l'École des sciences de l'administration, traitera de la « Conciliation emploi-famille et congé parental au Québec : quels enjeux? quels effets? », dans le cadre du 1er colloque sur le Régime québécois d'assurance parentale : sa clientèle, ses retombées. La présentation commencera en situant sa vision de la conciliation emploi-famille et son contexte sociétal. Puis, elle parlera de l'intérêt pour le congé parental, et notamment pour le congé de paternité, qui fait aussi l'objet de discussions en Europe, où les situations sont fort variées. Elle évoquera ensuite l'historique des recherches sur la conciliation pour ensuite se pencher sur les résultats de recherches menées dans les dernières années et sur quelques grands constats à cet égard.

Cette présentation aura lieu à 15 h au pavillon L.-Brault, local B1004.

Programme du 87e Congrès de l'Acfas

