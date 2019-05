HEXO Corp officialise sa présence aux États-Unis : nomination de Michael Monahan à titre de directeur des finances et création d'HEXO USA Inc. dans le Delaware





GATINEAU, Québec, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO; NYSE-A: HEXO) officialise sa présence aux États-Unis avec la nomination de Michael Monahan au poste de directeur des finances et la création d'HEXO USA Inc. HEXO Corp. crée des produits de marque innovants et faciles à utiliser qui offrent aux consommateurs une expérience fiable du cannabis.



« J'ai visité les États-Unis pour rencontrer des investisseurs actuels et potentiels et leur parler de l'évolution d'HEXO. Nous leur avons exposé notre vision et nos projets visant à approvisionner les marchés américains en expériences de cannabis par HEXO, a expliqué Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d'HEXO Corp. La nomination d'un cadre du calibre de Michael au poste de directeur des finances et la création d'HEXO USA Inc. constituent de grands pas en avant qui nous aideront à exporter l'expérience HEXO aux États-Unis. »

L'entreprise canadienne, l'une des plus importantes à être autorisées à produire du cannabis au Canada, possède 1,8 million de pieds carrés d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. Reconnue pour son partenariat avec Molson Coors Canada en vue de créer Truss, qui produira des boissons infusées de cannabis pour le marché légal du Canada, la Société a mis au point un modèle commercial en étoile lui permettant de s'associer à des entreprises du Fortune 500 dans diverses catégories de produits. En effet, ces entreprises peuvent tirer parti de l'approvisionnement stable en CBD, un produit dérivé du chanvre, qui est offert par HEXO Corp, ainsi que de ses efforts intenses de recherche et de développement, de sa propriété intellectuelle, de ses infrastructures sous licence, de son savoir-faire en matière de réglementation et de ses vastes réseaux de distribution. Depuis l'adoption de la Loi agricole américaine, la Farm Bill, permettant l'extraction de CBD à partir du chanvre, HEXO Corp est en excellente position pour s'emparer d'une part considérable du marché américain.

« Sébastien et son équipe ont réussi à positionner HEXO Corp pour un succès durable, a précisé M. Monahan. C'est le moment parfait pour se joindre à la Société, alors même qu'elle entame son expansion internationale. Je suis impressionné par sa capacité à respecter ses engagements et à faire des choix judicieux qui produisent de la valeur pour les investisseurs. De même, j'admire la profondeur et l'étendue des équipes de direction et des finances d'HEXO. J'ai hâte de faire ma contribution, de rencontrer les investisseurs et de soutenir la Société tout au long de son expansion accélérée. »

Michael Monahan a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs des finances et des opérations. À titre de directeur des finances au sein de sociétés ouvertes et fermées, il a veillé aux intérêts des actionnaires de chacune d'entre elles. Jusqu'à récemment, il était directeur des finances pour Nutrisystem, avant la vente de cette entreprise en mars 2019. Au cours de ce mandat, la capitalisation boursière de Nutrisystem est passée d'environ 250 millions de dollars à 1,3 milliard de dollars. Auparavant, il était directeur des finances de PetroChoice Holdings alors que cette entreprise traversait une période de croissance organique et d'acquisitions qui s'est conclue par sa vente à des investisseurs en capital-investissement. Lorsqu'il entrera en fonction en tant que directeur des finances d'HEXO Corp le 17 juin, M. Monahan se joindra à une équipe de cadres chevronnés. Il consacrera ses efforts à la bonne marche d'une structure financière efficiente et efficace qui générera de la valeur pour les actionnaires dans un contexte de croissance rapide.

À propos d'HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de grande consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500 leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède plus de 1 800 000 pi2 d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. L'entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes aunsi que le marché médical. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d'autres documents d'information continue que l'on peut trouver sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

Jennifer Smith

1-866-438-8429

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com



Relations avec les médias

Caroline Milliard

(819) 317-0526

media@hexo.com

Directeur

Adam Miron

819-639-5498

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 06:35 et diffusé par :