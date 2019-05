Future Positive Capital lance le premier fonds pan-européen dédié aux startups de la « deep tech » qui s'attaquent à nos enjeux planétaires





Alors que le montant cible initial pour la totalité du fonds était de ?50m, FPC a effectué le premier closing de son fonds à ?51.25m attestant des besoins du marché et de la confiance des investisseurs.

Basée à Paris et à Londres, l'équipe soutient les entrepreneurs recourant aux technologies de rupture comme l'IA la robotique, ou la biologie synthétique pour répondre avec audace à nos défis mondiaux : nourrir la population mondiale en forte croissance tout en respectant l'environnement, inverser les effets du changement climatique ou intervenir sur les problématiques associées au vieillissement.

Ces enjeux sont souvent délaissés par les fonds de capital risque européens classiques qui préfèrent privilégier, pour l'essentiel de leurs investissements, une poignée de secteurs (grande consommation, fintech, marketing, gaming etc.) ainsi que des produits et services s'appuyant sur des technologies web /mobile visant les consommateurs les plus aisés. Ce désintérêt à l'égard de nos grands enjeux ouvre un vaste champ des possibles à FPC.

Cette thèse d'investissement s'appuie sur des changements structurels profonds et mondiaux : la convergence des technologies s'accélère, les entrepreneurs sont en quête de sens, les consommateurs demandent des produits durables, la démographie explose et la pyramide des âges se déforme alors que les réglementations éco-conscientes se renforcent, le tout créant de nouveaux marchés et des conditions favorables permettant à ces sociétés de prospérer et de réussir.

FPC est une émanation de l'air du temps: : À un niveau macro on constate une universalisation des défis, où les problèmes qui étaient autrefois ceux des "autres" sont maintenant ceux de tous. La reconnaissance croissante des ramifications économiques et sociales du changement climatique en est l'exemple le plus évident " note Sofia Hmich, "le timing est parfait pour lancer un fonds d'investissement fondé sur la conviction que la plus grande création de valeur sera produite par les entreprises dont l'existence est adossée à l'amélioration des conditions de vie et de préservation de la planète."

FPC investira en Seed et en Série A pour construire un portefeuille concentré d'une vingtaine de sociétés, avec des tickets d'investissement d'entrée entre ~300k? et ~5m?.

L'équipe a par ailleurs publié un blog post qui détaille leur thèse d'investissement "The Future Positive Thesis".

Deux investissements déjà réalisés

Meatable, une société hollandaise qui développe de la viande in-vitro, produite en laboratoire à partir de cellules souches, et Biobeats, une société basée au sein de l'université d'Oxford qui intègre des données physiologiques, contextuelles et psychologiques dans un modèle unifié d'intelligence artificielle afin de développer le bien-être.

"Notre ambition est de soutenir cette nouvelle génération d'entrepreneurs et de scientifiques en plein essor, éclairés et inspirés", affirme le co-fondateur Alexandre Terrien, "les problèmes auxquels ils s'attaquent sont par nature mondiaux et complexes donc requièrent des innovations radicales. Leur acharnement combiné à leur vision long terme attire les meilleurs talents. Ceci augmente les chances que ces entreprises passent à l'échelle et deviennent leader dans leur catégorie".

David Plans, le fondateur de BioBeats, explique: "Nous avons ré-ouvert notre tour de financement pour Future Positive Capital car ils comprennent notre ambition singulière ainsi que notre technologie. Ils sont alignés avec notre vision et ont l'âme et l'expérience d'entrepreneurs, et peuvent nous apporter le support dont nous avons besoin".

Une équipe complémentaire réunie par une fondatrice passionnée

Sofia Hmich, 31 ans, est une fondatrice atypique dans le monde du capital risque. Issue d'une famille d'émigrés Marocains, elle étudie à La Courneuve, et devient une exception dans sa ville en rejoignant les bancs de HEC Paris. Sa carrière, à l'intersection de l'innovation technologique, de l'entrepreneuriat et de l'investissement, l'amène à rejoindre Index Ventures, fonds de capital risque leader en Europe, et Deezer, la plateforme de musique en ligne, où elle pilotait l'expansion internationale. Avant de créer Future Positive Capital, Sofia passe deux ans à bâtir les piliers de FPC en investissant en tant qu'Angel dans des sociétés comme what3words et HomeTree, ou en collaboration avec d'autres investisseurs reconnus, pour investir dans des sociétés telles que Ynsect ou Streetbees. Sofia est l'une des rares femmes au monde à créer un fonds de capital-risque. Selon la dernière étude du European Women in Venture, 5% seulement des Managing Partners des fonds de capital risque sont des femmes.

Ont rejoint Sofia Hmich, deux co-fondateurs : Alexandre Terrien et Michael Rosen. Alexandre a commencé sa carrière aux côtés du professeur de génie biomédical de l'université de Harvard David Edwards. Il est aussi co-fondateur de la franchise de médias éducatifs Kukua, et a développé l'activité France et Suisse de General Assembly, leader mondial de la formation en compétence digitale (acheté par Adecco pour $412m en 2017). Michael Rosen apporte 13 ans d'expérience en private equity acquise chez Pamplona Capital Management. Il a également investi dans une trentaine de startups en tant que business Angel. Les autres membres de l'équipe sont Eva Sitbon, directrice financier, et Maarten Scholten qui était jusqu'à récemment General Counsel de Total.

L'Europe, à l'avant-garde de ce changement, peut devenir un leader mondial

L'équipe est soutenue par quelques-unes des institutions les plus importantes d'Europe, comme le Fonds Européen d'Investissement, Bpifrance, Isomer Capital et Draper Esprit. Les investisseurs privés incluent Bertrand Badré, ancien DG de la Banque mondiale; Walter Butler, président de Butler Capital Partner; Henri de Castries, ancien PDG du groupe AXA; Marie Eriksson, membre du Conseil de Stena AB et co-fondatrice de Heartflow Ventures; Robin Klein, l'un des premiers investisseurs en capital risque en Europe et fondateur de LocalGlobe; François Lemarchand, le fondateur de Nature et Découverte ou encore Frédéric Lemoine, président de Allegro Cantabile et ancien président du directoire de Wendel.

Walter Butler, Fondateur, Butler Industries

"En repérant les angles morts de l'industrie du capital risque, Future Positive Capital est naturellement en position d'identifier la prochaine génération d'entreprises en Europe ? celles qui peuvent devenir des leaders mondiaux tout en répondant à nos enjeux majeurs. C'est pour cette raison que leur fonds est le premier dans lequel j'ai investi."

Uli Grabenwarter, Directeur adjoint ? Equity Investments, Fonds Européen d'Investissement (FEI)

"FPC est le pionnier d'une nouvelle catégorie de fonds de capital risque. Les nouvelles technologies transforment nos vies ; il est temps que le monde du business démontre qu'elles peuvent aider à résoudre nos enjeux majeurs. L'équipe a su rassembler des acteurs du changement pour catalyser les entreprises importantes de demain, celles sur lesquelles dépendra la durabilité de notre société."

L'équipe partage la conviction que L'Europe est à l'avant-garde de ce changement et peut devenir un chef de file dans la commercialisation des avancées scientifiques.

Le fonds est soutenu par InnovFin Equity, avec le support financier de l'Union Européenne via ses programmes Instruments Financiers Horizon 2020 et le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (EFSI), structuré sous le Plan d'investissement pour l'Europe. Le but du EFSI est d'aider à l'investissement dans l'Union Européenne et d'assurer l'accès au financement.

Plus d'informations sur FPC:

