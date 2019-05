LeddarTech participera à une série de conférences nord-américaines sur la technologie LiDAR pour l'automobile et la mobilité en juin 2019





QUÉBEC, Québec, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, le chef de file dans la conception et production de la plateforme LiDARMC pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive est heureuse d'annoncer que la série d'événements Leadership en mobilité de LeddarTech se poursuivra en juin 2019 avec une participation à plusieurs conférences en Amérique du Nord. Les cadres de direction de LeddarTech seront présents à l'événement Impulsion MTL 2019 le 3 juin, à la conférence connectTEC de l'Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada (APMA) le 11 juin et au Silicon Summit 2019 de GSA le 18 juin. LeddarTech sera également de l'exposition TU-Automotive à Detroit le 5 juin.



3 juin : Impulsion MTL 2019 ? Montréal, Canada

Frantz Saintellemy, président et chef des opérations de LeddarTech, animera un atelier au forum international sur la gestion des parcs de véhicules IMPULSION MTL. L'événement réunira professionnels et fournisseurs autour d'un objectif commun : actualiser les parcs de véhicules grâce aux nouvelles technologies et solutions disponibles sur le marché afin de répondre aux exigences environnementales, sociales, opérationnelles et règlementaires. La présentation de M. Saintellemy portera sur LiDAR et l'évolution dans les systèmes avancés d'assistance à la conduite.

5 juin : TU-Automotive ? Detroit, États-Unis

Des hauts responsables de LeddarTech seront présents à la conférence TU Automotive de Detroit, aux États-Unis. TU-Automotive Detroit est la plus vaste conférence et exposition de technologie automobile à l'échelle mondiale, sous le thème façonner l'avenir de la mobilité automobile connectée. LeddarTech fera partie des exposants dans le pavillon du gouvernement du Canada. Visitez le kiosque B113 pour parler avec les spécialistes LiDAR et découvrir nos solutions de système de guidage routier et de conduite autonome pour les applications en automobile et en mobilité.

11 juin : Conférence connectTEC de l'APMA ? Windsor, Canada

Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, se joindra à une table ronde sur la mobilité intelligence à la conférence connectTEC ? The In.tel.li.gent Network. L'événement de l'APMA vise à réunir les chefs de file canadiens du secteur de l'automobile, des TIC, de la fabrication et des infrastructures pour discuter des enjeux et explorer les possibilités à l'horizon pour les fabricants canadiens. M. Olivier mettra l'accent sur les répercussions de la technologie LiDAR pour les applications de conduite autonome en automobile et en mobilité.

18 juin : Silicon Summit 2019 de GSA ? Santa Clara, États-Unis

Charles Boulanger, président et chef de la direction de LeddarTech, prendra la parole et se joindra à une table ronde sur la transformation de la mobilité au Silicon Summit 2019 de GSA. M. Boulanger se penchera sur l'architecture des capteurs LiDAR de pointe et la manière dont les solutions de plateforme rendent possible la conduite autonome. Le sommet Silicon de GSA rassemblera plus de 250 dirigeants du domaine des semiconducteurs provenant des entreprises de premier plan dans le vaste écosystème des semiconducteurs pour une discussion d'une journée et un échange d'idées. Cette année, le thème sera « The Smart Evolution ? Ubiquity, Autonomy, Mobility. »

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De multiples applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTechMD.

LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP et les logos LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisés pour identifier les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

