Célébrez les aliments produits par les Canadiens pour tous les Canadiens à la Cantine du centre-ville d'Ottawa





Les producteurs canadiens d'oeufs, de poulet, de dindon et d'oeufs d'incubation soulignent en quoi la gestion de l'offre aide les fermes canadiennes à demeurer fortes et à fournir des aliments de grande qualité aux Canadiens

OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les producteurs de lait, de poulet, de dindon et d'oeufs d'incubation du Canada organisent ensemble leur cantine en plein air au centre-ville d'Ottawa. L'événement est une célébration spéciale des familles d'agriculteurs canadiennes et du système de gestion de l'offre qui donne à longueur d'année un accès à des ingrédients frais, locaux et de haute qualité d'un océan à l'autre.

Les producteurs représentant les Producteurs d'oeufs du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada font de nouveau équipe cette année pour mettre en valeur les ingrédients locaux et répondre à toute question au sujet de l'agriculture au Canada.

« L'événement d'aujourd'hui est une excellente occasion de célébrer les aliments produits au Canada », a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d'oeufs du Canada. « Partout au pays, il y a un producteur qui travaille fort pour vous permettre d'avoir de bons repas et qui propose aux Canadiens une nourriture en laquelle ils peuvent avoir confiance. La Cantine du centre-ville de cette année met en valeur nos familles d'agriculteurs canadiennes et le système de gestion de l'offre qui donne aux Canadiens accès à des produits nutritifs de haute qualité. »

La Cantine du centre-ville est une occasion unique pour les parlementaires et le public de rencontrer des producteurs de partout au pays afin de discuter de la provenance de leurs aliments. Les invités peuvent savourer un déjeuner ou un repas du midi frais, tout en apprenant en quoi le système de gestion de l'offre a contribué à bâtir une agriculture durable pour les générations à venir.

« Il est important que nous parlions aux Canadiens de la provenance de leurs aliments », a ajouté Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. « Avec plus de 4 500 familles d'agriculteurs en gestion de l'offre qui travaillent ensemble partout au pays, la cantine n'est qu'un moyen de dialoguer avec les Canadiens et de répondre à leurs questions au sujet de nos fermes et des aliments qui finissent dans leur assiette. »

La Cantine du centre-ville se déroule actuellement sur la rue Sparks, entre O'Connor et Bank, jusqu'à 14 h. Si vous souhaitez parler à un porte-parole lors de l'événement ou obtenir de plus amples renseignements sur le sujet, veuillez communiquer avec Natalie Gardner à natalie.gardner@citizenrelations.com ou en composant le 437-344-7294.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

Au sujet des Producteurs de poulet du Canada

Les Producteurs de poulet du Canada sont responsables de la production commerciale de tout le poulet élevé et vendu au Canada. Ils représentent les 2 800 producteurs de poulet du pays et veillent à ce que les consommateurs aient accès à du poulet sécuritaire, délicieux et produit selon les normes les plus rigoureuses : les vôtres.

Au sujet des Éleveurs de dindon du Canada

Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) est l'organisation nationale qui représente un peu plus de 500 éleveurs de dindon au Canada. Établi en 1974 en vertu de la Loi sur les offices de produits agricoles, l'Office encourage la collaboration à l'échelle de l'industrie canadienne du dindon, fait la promotion de la consommation de viande de dindon et applique le système de gestion de l'offre pour le dindon au Canada. www.leseleveursdedindonducanada.ca.

Au sujet des Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada

Créés en 1986, les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada (POIC) représentent 225 éleveurs de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. Notre mission est d'assurer la croissance et la rentabilité durables de l'industrie des oeufs d'incubation de poulet à chair du Canada de façon à accroître son efficacité et sa compétitivité et à garantir à l'industrie canadienne du poulet un approvisionnement fiable en oeufs d'incubation de poulet à chair de qualité.

Cantine du centre-ville

Rue Sparks, entre O'Connor et Bank, Ottawa

Le 28 mai 2019, de 7 h 30 à 14 h HAE

