L'entrepreneuriat canadien représenté au prestigieux Grand Prix de l'Entrepreneur(MC) d'EY de l'année au monde





QUÉBEC, le 28 mai 2019 /CNW Telbec/ - Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), les experts en test, monitoring et analytique de l'industrie des communications, représentera le Canada au Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY de l'année. Après avoir remporté les volets provincial (Québec) et national, M. Lamonde se mesurera à d'autres entrepreneurs de 47 pays différents lors du volet mondial du concours qui se tiendra sur quatre jours à Monaco et dont le grand gagnant sera dévoilé dans le cadre d'un gala le 8 juin prochain.

« La Ville de Québec est fière d'appuyer la candidature de Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'EXFO, au titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY. Il est un grand entrepreneur et bâtisseur de notre économie moderne et fut un visionnaire en voyant tout le potentiel de la fibre optique, a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume. C'est notamment grâce à Germain Lamonde que Québec est devenue la capitale mondiale de l'optique-photonique. Nous lui souhaitons tout le succès possible lors du dévoilement à Monaco où il représentera le Canada. »

Le Canada rayonne sur la scène internationale de l'entrepreneuriat

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY 2019 est le concours international le plus couru par les entrepreneurs. Il rassemble « des visionnaires d'exception de partout dans le monde... c'est-à-dire les entrepreneurs les plus audacieux qui savent bien que l'on ne crée rien de nouveau en reprenant les mêmes recettes. Des gens toujours à l'affût de nouvelles solutions, associations et possibilités. »

François Tellier, directeur du programme national du Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY qualifie M. Lamonde de visionnaire à long terme. « Il a pu cerner un besoin que de nombreuses entreprises avaient sans même le savoir et il a offert des solutions qui ont transformé le monde des télécommunications. Sous sa gouverne, EXFO est passée de jeune entreprise en démarrage au chef de file mondial dans les solutions de test de fibre optique et d'assurance de service que l'on connaît aujourd'hui. M. Lamonde est audacieux et courageux. Il n'a pas peur de renverser l'ordre établi -- c'est pourquoi nous sommes si fiers de récompenser ses réalisations. »

D'un investissement de 100 $ au premier rang de l'industrie mondiale des télécoms

Fondateur et PDG pendant plus d'une trentaine d'années d'EXFO et maintenant président exécutif du conseil d'administration, M. Lamonde a toujours visé la première place. Dès le moment où il a lancé l'entreprise depuis son petit appartement d'étudiant, il a eu l'intention d'en faire l'une des principales sociétés de test de fibre optique au monde.

En 1985, avant la naissance d'Internet, alors qu'il n'était qu'un jeune ingénieur en physique nouvellement diplômé à la maîtrise en optique, M. Lamonde était déjà convaincu que la fibre optique deviendrait un média de choix. Il a été l'un des premiers à développer des instruments de test de fibre optique, en ayant le souci de mettre au point un produit convivial qui permettrait même aux travailleurs non spécialisés de commencer à bâtir l'infrastructure optique avancée qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre société moderne d'information.

M. Lamonde a inscrit son entreprise en bourses, NASDAQ et TSX, en juin 2000, pour ensuite élargir les marchés cibles et la mission d'EXFO afin de porter l'entreprise au rang « de chef de file de confiance dans le domaine des solutions de test, d'assurance de service et d'analytique de l'industrie des télécoms ». Grâce à ses innovations constantes, EXFO aide les opérateurs du milieu des télécommunications et les géants du Web à déployer des réseaux et des services plus rapidement et plus efficacement que jamais. L'entreprise offre une infrastructure essentielle extrêmement fiable, de la fibre optique jusqu'à la 5G. Dans un monde où l'information constitue la base de la démocratie et de la prospérité, EXFO joue un rôle déterminant en permettant à tous de se brancher de manière sécuritaire, et ce, n'importe où.

Investir dans la prochaine génération d'entrepreneurs spécialisés dans les technologies

M. Lamonde a inspiré toute une nouvelle génération d'entrepreneurs du domaine des technologies à se donner les moyens de leurs ambitions et à réaliser leurs rêves de mondialisation en partageant généreusement son expérience, ses conseils et ses relations. Il a fait de nombreuses apparitions en public et s'est adressé aux étudiants au MBA et à d'autres programmes d'entrepreneuriat afin de partager sa vision globale avec des entrepreneurs, des étudiants et des membres du milieu des affaires. Il a offert du soutien financier à des programmes d'études postsecondaires, de même qu'à des établissements d'enseignement de quartiers défavorisés, en faisant la promotion de la pratique de sports et d'activités physiques comme moyen d'aider les enfants à cultiver l'estime de soi ainsi qu'à se donner une discipline et des objectifs personnels.

Récemment, M. Lamonde a fait un don d'un million de dollars à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, son alma mater. Ce don, le plus important de l'histoire de la Faculté, servira à financer des bourses d'études de premier cycle et de cycles supérieurs, de même qu'à soutenir le programme d'entrepreneuriat technologique EGGNIUS dont M. Lamonde est le principal ambassadeur.

M. Lamonde a également accepté l'invitation du gouvernement à présider le Conseil du numérique du Québec ainsi que le projet novateur ENCQOR 5G, un partenariat entre le Canada, le Québec et l'Ontario dont les investissements se chiffrent à 400 millions de dollars. M. Lamonde siège aussi encore activement à plusieurs conseils d'administration où il se consacre au succès d'autres entrepreneurs comme QG-100, qui soutient les plus grands exportateurs du Québec, en plus d'avoir participé à la création des volets I et II d'InnovExport, une initiative offrant du financement et de l'encadrement aux nouvelles entreprises prometteuses du domaine de l'exportation.

« Redonnez aux communautés qui vous accueillent. » - Germain Lamonde

Nommée cinq années de suite au palmarès des 50 Sociétés les mieux gérées au Canada, EXFO participe aussi à la vie communautaire des milieux où sont situés son siège social et ses principales installations en Inde, en France, en Espagne, en Chine et à Singapour, entre autres. Parmi les initiatives et les organisations bénéficiant de l'appui de M. Lamonde et des employés d'EXFO, on retrouve Centraide au Canada, une collecte de fonds pour financer la tenue d'activités sportives dans des écoles des quartiers défavorisés, le Grand Défi Pierre Lavoie, Héma-Québec, et bien d'autres encore.

Compte tenu de son succès à l'échelle mondiale, M. Lamonde a significativement contribué à faire de la ville de Québec l'une des économies canadiennes les plus florissantes, où le taux de chômage se situe parmi les plus bas au pays. « L'argent n'est habituellement pas la motivation principale des entrepreneurs qui réussissent bien, » prétend M. Lamonde. « Ce sont les emplois que nous créons qui me rendent le plus fier à la fin de chaque année ».

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5 G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1 900 employés, répartis dans plus de 25 pays, oeuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs. Ce prix se démarque par sa façon d'encourager l'activité entrepreneuriale chez les personnes qui ont du potentiel et de reconnaître la contribution des gens qui se révèlent une source d'inspiration grâce à leur vision, leur leadership et leurs réalisations. Unique en son genre et d'envergure vraiment mondiale, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY rend hommage à ceux qui bâtissent et dirigent des entreprises prospères, en pleine croissance et dynamiques, dans le cadre de concours à l'échelle régionale, nationale et internationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays. ey.com/ca/GPE ey.com/eoy

Dossier de presse incluant vidéos et photos :

https://exfo-my.sharepoint.com/:f:/p/anne_douville/EnZNgjqrtNVPqdaUISi6swABNWWULkvoV7JGvrJz66VqRA?e=aZZgIo

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 05:24 et diffusé par :