Une récente étude démontre que les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor ont des effets bénéfiques sur la santé et le bien-être humain





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), un chef de file mondial de l'innovation en matière de produits et de technologies LED, a annoncé les conclusions d'une récente étude réalisée par le Dr Octavio L. Perez, chercheur adjoint en éclairage intégratif au Mount Sinai Hospital à New York, aux États-Unis, sur le stimulus mélanopique non-visuel des sources LED. L'étude démontre que les LED à spectre naturel de la série SunLike de la société fournissent jusqu'à 21% de stimulus mélanopique en plus que les LED conventionnelles à 4 000K, et le même stimulus mélanopique que la lumière du jour à 6 500K (D65).

En plus des effets visuels de la lumière et de l'éclairage sur les personnes, comme l'acuité visuelle et la fidélité des couleurs, il existe également des effets non-visuels. Ces effets non-visuels peuvent avoir un impact sur la santé et le bien-être humain en termes de sommeil, d'éveil, de vigilance, de rythmicité circadienne, de perturbation du cycle circadien, de performance, et d'humeur. Les récentes normes de construction, comme la "norme de construction WELL", évaluent les effets non-visuels de l'éclairage sur les habitations en termes de "stimulus mélanopique", pas seulement en termes de photométrie et de colorimétrie conventionnelles.

La récente étude évalue le M-EDI (CIE DIS S026/E:2018 Melanopic Equivalent Daylight Illuminance) de différentes sources de lumière à différentes températures de couleur corrélées (TCC dans K). Le M-EDI est la seule mesure conforme au Système international d'unités (SI) pour évaluer le stimulus non-visuel de la lumière et de l'éclairage, sur la base de l'illuminant D65 de la Commission internationale de l'éclairage (CIE). Les résultats préliminaires indiquent que les LED à spectre naturel de la série SunLike fournissent plus de stimulus mélanopiques, avec une TCC donnée, que toute autre source lumineuse LED, avec la même luminance photopique (en lux), jusqu'à 21% de stimulus M-EDI en plus en comparaison avec une LED CRI80 4 000K (4 000K étant la TCC la plus courante dans les environnements administratifs et éducatifs).

Une LED CRI80 4 000K fournit généralement 59,30 M-EDI lux pour 100 lux photopiques, et une LED SunLike 4 000K fournit 71,94 M-EDI lux au même niveau de luminance photopique. À 6 500K, la LED SunLike fournit 99,95% du stimulus mélanopique M-EDI fourni par l'illuminant D65 de la CIE avec la même luminance photopique. Cela signifie qu'à 6 500K, les LED de la série SunLike fournissent le même stimulus mélanopique naturel que la lumière du jour (D65).

Cela s'explique par le fait que les LED à spectre naturel de la série SunLike ont une émission continue de la répartition spectrale de l'énergie qui imite le spectre de la lumière solaire à différentes TCC, dans la région visuelle ne comprenant pas les rayonnements UV et IR. Le pic des sources lumineuses des LED conventionnelles est à 450nm, suivi par un creux au pic de la courbe d'efficience mélanopique, vers 480nm. Ce pic à 450nm pour les LED conventionnelles pourrait également produire des effets indésirables sur la santé oculaire. Le stimulus mélanopique des LED SunLike 6 500K correspond à la forme du stimulus mélanopique fourni par le D65, et évite le risque de pic de lumière bleue et les questions éthiques.

Les solutions d'éclairage centré sur l'humain surpassent les critères visuels habituels en matière de photométrie, de colorimétrie et de conception des éclairages conventionnels. Les LED à spectre naturel de la série SunLike offrent une meilleure apparence visuelle et fidélité des couleurs (CRI95+), et sont spécialement conçues et fabriquées pour procurer plus de bienfaits et d'énergie et contribuer à la santé et au bien-être humain, comparé à toute autre LED sur le marché. Les LED de la série SunLike sont la source lumineuse de référence pour les solutions d'éclairage intégratif1.

La LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor est la première LED au monde à produire une lumière se rapprochant étroitement du spectre de la lumière naturelle. Elle a également obtenu le plus haut niveau de certification de sécurité oculaire auprès de la Commission internationale de l'éclairage (source lumineuse de niveau RG-1 sans risque photo-biologique).

Les LED à spectre naturel de la série SunLike ont été développées par le rapprochement de la technologie de semi-conducteur optique de Seoul Semiconductor, et la technologie TRI-R de Toshiba Materials, qui définit son concept de base comme "la lumière se rapprochant le plus de celle du soleil au service du bien-être humain". La technologie TRI-R permet de reproduire le spectre de la lumière naturelle à l'aide d'une source lumineuse de LED blanche. TRI-R est une marque déposée de Toshiba Material Co., Ltd.

Le chiffre de gauche se réfère à l'augmentation du stimulus mélanopique des LED commerciales, et le chiffre de droite montre les mêmes résultats par famille de LED. Les LED SunLike fournissent plus de stimulus mélanopique que les autres LED (étude en cours de publication).

# # #

À propos du Dr Octavio L. Perez

Le Dr Octavio L. Perez est un professionnel et un universitaire passionné, qui contribue à l'exploration, au développement et à la mise à disposition des avantages de la lumière et de l'éclairage au service du bien-être, et donc de la santé, en intégrant dans son approche les principes visuels et esthétiques traditionnels de l'éclairage, ainsi que les valeurs d'économie d'énergie et de durabilité. Il travaille au niveau international en tant que consultant indépendant, avec une attention particulière sur l'éclairage centré sur l'humain, et plus précisément l'éclairage "affectif". Il est également chercheur adjoint au Mount Sinai Hospital à New York, où il termina ses recherches doctorales financées par le NIH (National Institutes of Health).

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (LED) pour les marchés de l'automobile, de l'éclairage général et spécialisé, et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l'exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l'utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance plus de dix fois supérieure à celle des LED traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 05:15 et diffusé par :