Développés juste pour vous, les nouveaux fers PXG 0211 sont maintenant disponibles

SCOTTSDALE, Arizona, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- PXG présente sa toute dernière réalisation technique : les nouveaux fers PXG 0211. Les fers 0211 prolongent les technologies innovantes et emblématiques de PXG dans un club conçu pour répondre aux exigences de performance d'un public plus large de passionnés de golf.

«?Lorsque nous avons lancé PXG, nous avons identifié un segment du marché, celui des plus grands golfeurs, qui manquait cruellement de quelque chose de nouveau et de vraiment innovant?», a déclaré le fondateur de PXG Bob Parsons. «?Nous en sommes venus à admettre qu'il existe un nombre bien plus important de golfeurs qui recherchent des performances de haut niveau procurées par une marque en laquelle ils peuvent avoir confiance, une marque déterminée à bousculer le statu quo et à offrir l'excellence. Ces golfeurs ont demandé à plusieurs reprises à PXG d'intégrer sa technologie la plus récente dans un club plus abordable conçu spécialement pour eux. Les fers PXG 0211 sont notre réponse à leurs demandes.?»

Les nouveaux fers PXG 0211 sont dotés d'un corps en acier inoxydable moulé à la cire perdue 431, couplé au design unique à corps creux de PXG, à la face de club la plus mince du secteur et à la technologie exclusive COR2 que l'on retrouve dans les fers emblématiques de la société : les fers 0311 GEN2. Résultat : des fers qui offrent des performances exceptionnelles et des sensations inégalées.

La collection présente une conception de la série innovante et progressive qui allie sans difficulté les avantages des joueurs et des fers extrêmement tolérants de PXG pour une jouabilité, une interaction avec le gazon et une tolérance optimales. Du wedge au fer long, la taille de la tête et le décalage augmentent pour permettre des conditions de lancement et des performances optimales.

Les tiges «?Elevate?» de True Temper et les toutes nouvelles tiges en acier/graphite «?MMT?» de Mitsubishi sont les options disponibles proposées. Une gamme étendue de tiges haut de gamme et exotiques est également disponible à des prix plus élevés.

À PROPOS DE PARSONS XTREME GOLF

Parsons Xtreme Golf (PXG) a été fondé par l'entrepreneur et philanthrope américain Bob Parsons. Tirant profit d'une technologie révolutionnaire et de procédés de fabrication sophistiqués qui intègrent des alliages haute performance, PXG produit les meilleurs clubs de golf au monde.

L'équipe de professionnels de PXG comprend Zach Johnson, Pat Perez, Billy Horschel, Ryan Moore, James Hahn, Charl Schwartzel, Wyndham Clark, Scott Langley, Lydia Ko, Anna Nordqvist, Brittany Lang, Celine Boutier, Austin Ernst, Christina Kim, Katherine Kirk, Alison Lee, Ryann O'Toole, Gerina Piller et Jennifer Song.

PXG offre une gamme complète de clubs pour droitiers et gauchers, y compris des drivers, des bois de parcours, des hybrides, des fers, des wedges et des putters.

