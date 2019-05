AgraFlora Organics vendra sa pharmacie colombienne à ICC International Cannabis Corp.





VANCOUVER, le 28 mai 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu avec ICC International Cannabis Corp. ("ICC") (CSE: WRLD.U) (FWB: 8K51)(OTC: WLDCF), une lettre d'intention contraignante (le «Contrat») concernant la vente stratégique de sa pharmacie colombienne, Farma Swiss SAS («Farma Swiss»).

Brandon Boddy, président et chef de la direction d'AgraFlora, a déclaré: «Cette transaction stratégique avec ICC cristallise davantage notre alliance en ce qui concerne notre poursuite commune du commerce mondial du cannabis en plein essor. La monétisation de notre pharmacie phare à un allié de confiance nous permet de rationaliser nos opérations internationales dans le secteur du cannabis tout en nous concentrant sur la modernisation continue de notre complexe de serres de classe mondiale à Delta, en Colombie-Britannique.

Par le fait même, nous sommes heureux d'accroître notre participation dans ICC, qui continue de s'acquitter de son mandat commercial international et de réaliser des flux de trésorerie importants.»

David Shpilt, PDG d'International Cannabis, a pour sa part déclaré: «Le projet d'acquisition de Farma Swiss représente un autre développement important pour ICC au sein de la zone LATAM ce qui nous permet d'exploiter encore plus notre avantage de premier venu sur le marché colombien du cannabis médical en desservant directement plus de cinq millions de patients potentiels dans le pays.

En associant la plate-forme de pharmacie de Farma Swiss à notre centre de cannabis de 13 hectares ainsi qu'à notre catalogue prééminent de génétiques de cannabis colombien, ICC continuera de renforcer sa position en tant que leader sur le marché hautement concurrentiel du cannabis médical en Colombie, tout en simplifiant l'accès des patients à nos formulations uniques.»

Farma Swiss fait partie de Pure Grow Medicinals S.A.S., filiale colombienne à 100% d'AgraFlora, créée dans le but de rechercher des opportunités internationales dans le secteur du cannabis. Elle exploite une pharmacie licenciée stratégiquement située dans un quartier commerçant très achalandé de Medellin, en Colombie. La pharmacie physique de Farma Swiss est équipée des services auxiliaires à valeur ajoutée suivants :

Un centre d'appels pour les ordonnances enrichi de suites logicielles de chaîne d'approvisionnement et de gestion de la relation client avancées;

Un service de livraison sur le marché local, fournissant à la clientèle locale une vaste gamme de produits pharmaceutiques médicaux ainsi qu'en vente libre;

Des services de santé et de conseil sur place;

Un projet d'éducation sur les cannabinoïdes ainsi qu'un médecin établissant les bases; et,

Des possibilités d'établir des stations virtuelles.

Le Contrat confère à International Cannabis une présence physique convoitée dans la zone LATAM, un accord commercial existant de grande envergure renforçant par le fait même ses capacités de culture de THC / CBD, ainsi qu'une solide infrastructure logistique. L'ajout d'un actif colombien en aval par ICC constitue donc une plate-forme conforme et sûre pour la distribution de cannabis médical et de produits dérivés des cannabinoïdes en Colombie.

ICC prévoit de déployer une stratégie de pharmacie sur mesure, basée sur son tout premier site, Farma Swiss Colombian.

L'acquisition de Farma Swiss par ICC s'ajoute à d'autres acquisitions commerciales récemment conclues entre AgraFlora et ICC, complétant ainsi leurs missions symbiotiques en tant qu'entreprises internationales intégrées verticalement :

Un accord de vente d'une durée de cinq ans aux termes duquel ICC peut acheter jusqu'à 100 000 000 de grammes de fleur de cannabis séchée de qualité supérieure du Delta Greenhouse Complex d'AgraFlora; et,

L'affectation par AgraFlora, de sa bibliothèque de 20 génétiques uniques de cannabis colombien, à International Cannabis, y compris des variétés en fortes teneurs en THC et CBD, telles que :

Caucana;



Purpura;



Medellin Gold;



Maroc

International Cannabis annonce également qu'elle étudie activement des actifs complémentaires liés à la pharmacie en Colombie susceptibles d'accompagner son acquisition de Farma Swiss. De plus amples détails seront fournis en temps opportun au fur et à mesure de l'avancement du processus de vérification diligente.

Selon les termes du Contrat, International Cannabis émettra à AgraFlora des actions ordinaires provenant du capital d'ICC d'une valeur de 250 000 USD, sur la base du VWAP de cinq jours, des actions ordinaires d'ICC pour les cinq séances de négociation précédant l'annonce du Contrat.

À Propos d'International Cannabis

ICC International Cannabis, par l'intermédiaire de ses filiales, possède des actifs opérationnels et développe une plate-forme de classe mondiale pour la culture, l'extraction, la formulation et la distribution dans le monde entier incluant: le Royaume-Uni, le Danemark, la Pologne, la Suisse, l'Allemagne, la Macédoine, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Grèce, l'Italie, le Portugal, Malte, la Colombie, l'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud et Lesotho. Pour en savoir plus sur ICC, veuillez consulter notre site Web: https://intlcannabiscorp.com/

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

AgraFlora Organics International

T: (604) 682-2928

David Shpilt

Président directeur général

ICC International Cannabis Corp.

T: (604) 687-2038

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué sont des déclarations prospectives, telles que des estimations et des déclarations, qui décrivent les plans, objectifs ou objectifs futurs de l'émetteur, y compris des énoncés indiquant que l'émetteur ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, de par leur nature, elles impliquent des risques et des incertitudes inhérents.

