Traxens connecte des wagons de fret en collaboration avec CFL multimodal





Traxens, une société qui fournit des services et données à forte valeur ajoutée pour l'industrie de la logistique, annonce aujourd'hui que sa solution IoT brevetée de suivi de fret est utilisée sur les wagons de fret connectés de la société CFL multimodal, tout au long du corridor ferroviaire européen et de la nouvelle route de la soie jusqu'en Chine. .

Traxens et CFL multimodal (CFL) ont comméncé à collaborer sur ce projet pilote fin 2018 quand les CFL a installé des dispositifs Traxens sur des wagons plats pour des trajets en Europe. Suite à cet essai réussi, le projet a été élargi en début d'année à plus de 20 wagons désservant d'autres destinations européennes. En avril 2019, la technologie télématique de fret ferroviaire de Traxens a commencé à être testée sur des wagons à destination de la Chine.

Dans le cadre de sa stratégie de numérisation, CFL a pour objectif de rationaliser les opérations de préparation des trains grâce à l'automatisation, et notamment le test de freinage digital. Les solutions Digital Freight Train® de Traxens permettent de consolider, sécuriser et réaliser plus rapidement ce test de sécurité de freinage.

Ce système de test a plusieurs avantages :

Un gain de 30 minutes sur les processus standards de réaffectation pour améliorer la solidité ou optimiser le chargement

Un suivi continu du système de freinage après le départ, avec des alertes en temps réel envoyées au conducteur du train pour éviter les crevaisons

Une amélioration des conditions de travail et de la sécurité des opérateurs d'aiguillage et des opérateurs en gare en charge des tests de freinage

Le système peut être utilisé par le conducteur du train seul au lieu de mobiliser deux agents, réduisant ainsi les coûts opérationnels et améliorant la souplesse et la qualité de tout le système

Sur le long terme, il permettra d'interconnecter les systèmes des différents opérateurs pour améliorer l'interopérabilité et le commerce international, générant une efficacité accrue pour le fret ferroviaire mondial

La solution de Traxens fournit des données complètes, précises et en temps réel sur les cargaisons grâce au suivi des actifs en transit partout dans le monde. Cette technologie améliore l'efficacité et la sécurité, engendre une plus grande transparence et une meilleure utilisation des actifs grâce à un meilleur suivi des wagons et des biens, à la géolocalisation et à la surveillance du kilométrage.

La Traxens Box est facile à installer, en quelques minutes seulement, sur le site du client, dans les terminaux ferroviaires ou les ateliers, et peut être adaptée à tout type de wagon.

« Nous sommes ravis que, suite à notre projet pilote, CFL multimodal ait choisi d'élargir son utilisation de notre technologie IoT propriétaire à ses opérations de fret ferroviaire en Chine », déclare Florence Delalande, directrice de la business unit Rail chez Traxens. « Cela montre tout le potentiel de notre technologie pour le marché du fret ferroviaire et intermodal, alors que l'industrie des transports poursuit sa transformation numérique. »

« La solution de fret ferroviaire de Traxens est un atout pour nos opérations car elle permet la surveillance des actifs et de leur environnement, ce qui améliore grandement notre efficacité opérationnelle », ajoute Marc Valette, directeur de l'innovation chez CFL multimodal. « La technologie utilisée par Traxens, qui permet l'interconnection locale de plusieurs dispositifs sans fil, ouvre de nouvelles possibilités pour la surveillance de la composition et de l'état des trains. C'est une immense opportunité d'améliorer nos opérations et l'efficacité de nos services. Cela va permettre de connecter différents éléments de l'écosystème ferroviaire dans le futur, tout en fournissant des informations transparentes et précises, et en améliorant la qualité de service et l'information des clients. »

Cet accord avec CFL multimodal est le dernier en date de Traxens pour le secteur ferroviaire. Traxens a déjà démarré des collaborations avec d'autres acteurs clés, tels que la SNCF. En collaboration avec SNCF Logistics, Traxens a développé le Digital Freight Train et ses services à forte valeur ajoutée pour le milieu ferroviaire, en transformant en un temps record des wagons classiques en wagons intelligents. Le projet comprend la géolocalisation, les notifications à l'arrivée, les conditions de transport du fret et la surveillance de l'état des biens transportés, l'assistance numérique pour la gestion des wagons, la maintenance prédictive, etc... Traxens propose toute une gamme de services pour un système de fret ferroviaire plus sûr, plus moderne, plus respectueux de l'environnement et plus efficace.

Traxens a été récompensée à plusieurs reprises cette année pour son projet Digital Freight Train.

A propos de CFL multimodal

Le groupe CFL multimodal est un prestataire de services qui couvre la totalité de la chaîne logistique multimodale. Fort d'une présence européenne au travers de ses 12 sociétés implantées dans six pays, CFL multimodal et sa société soeur CFL cargo offrent une gamme de services en transport et logistique qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client : transport ferroviaire combiné et conventionnel, maintenance de wagons, transport par route et affrètement, entreposage, services logistiques sur-mesure et agence en douane. Au Luxembourg, les activités de CFL multimodal se concentrent autour du terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange, sur le parc logistique Eurohub Sud. Situé sur le corridor ferroviaire #2 (Mer du Nord-Méditerranée), et à la croisée de grands axes routiers européens, le hub multimodal luxembourgeois est idéalement positionné pour la consolidation de flux multimodaux en Europe et au-delà. Doté d'une capacité annuelle de 600.000 UTI et équipé des dernières technologies en matière de sécurité et de surveillance, le terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange est connecté aux principaux ports et régions industrielles par des navettes ferroviaires régulières.

www.cfl-mm.lu

A PROPOS DE TRAXENS

Traxens génère, collecte, consolide, enrichit et transforme les données logistiques en informations exploitables. La technologie IoT révolutionnaire de Traxens fournit des informations complètes et en temps réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde. Avec ses solutions, Traxens permet à ses clients de transformer numériquement leurs chaînes logistiques multimodales, et ainsi de réduire leurs coûts, d'optimiser leurs investissements, de se conformer à la réglementation environnementale et de fournir des services de qualité à leurs clients finaux. La solution IoT de Traxens a reçu le prix Technology Leadership de Frost & Sullivan en 2019.

www.traxens.com

