GrillEye® Pro Plus : nous changeons à nouveau la donne, grâce à la connectivité Cloud





ATHÈNES, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- Après une année d'améliorations continues, G&C présente officiellement le GrillEye® PRO Plus, le thermomètre qui fait avancer l'univers de la grillade et de la cuisine en général. Inspiré et créé par de véritables passionnés de la grillade à l'intention des passionnés de la grillade, le PRO Plus est une solution à la fois simple et professionnelle qui répond aux besoins des plus exigeants.

Grâce à la connectivité Cloud offerte en complément des fonctionnalités Bluetooth et Wi-Fi, le GrillEye PRO Plus vous permet de surveiller votre fumoir, gril ou four où que vous vous trouviez. Entièrement fabriqué en Europe, ce thermomètre utilise une combinaison de matériel et de logiciel en attente de brevet sur une plateforme technologique qui permet d'ajouter toute une gamme de fonctionnalités, avec pour objectif principal d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Expérience utilisateur homogène

GrillEye® PRO Plus simplifie la connexion à votre appareil intelligent et vous alerte dès que la température de cuisson atteint le niveau désiré, grâce à l'application intuitive GrillEye® PRO, disponible pour iOS, Apple Watch et Android. L'appli prend en charge la personnalisation de préréglages, des graphiques avancés, des algorithmes d'achèvement prédictifs et plus encore, autant de fonctionnalités conçues pour garantir la perfection de vos grillades, adaptées à vos goûts.

Des fonctionnalités qui changent la donne

Surveillance cloud

Surveillez la température de vos aliments en toute autonomie, en dehors de votre réseau domestique. La connectivité hybride-sans fil en attente de brevet vous permet de surveiller la cuisson localement et à distance, lorsqu'aucun réseau WiFi® n'est disponible. GrillEye® PRO Plus s'allume automatiquement entre les connexions disponibles pour vous offrir une continuité de service ainsi qu'une gestion optimale de l'énergie.

Surveillez la température de vos aliments en toute autonomie, en dehors de votre réseau domestique. La connectivité hybride-sans fil en attente de brevet vous permet de surveiller la cuisson localement et à distance, lorsqu'aucun réseau WiFi® n'est disponible. GrillEye® PRO Plus s'allume automatiquement entre les connexions disponibles pour vous offrir une continuité de service ainsi qu'une gestion optimale de l'énergie. Système d'affichage adaptatif (Adaptive Display System, A.D.S., en attente de brevet)

GrillEye® PRO Plus est doté d'un très grand écran Active Matrix de 2,7 pouces qui affiche les informations de manière dynamique et adaptée à votre utilisation, lesquelles sont faciles à lire même en plein soleil.

GrillEye® PRO Plus est doté d'un très grand écran Active Matrix de 2,7 pouces qui affiche les informations de manière dynamique et adaptée à votre utilisation, lesquelles sont faciles à lire même en plein soleil. Sondes de température 2-en-1 approuvées par la FDA

GrillEye® PRO Plus comprend deux sondes entièrement fabriquées en acier inoxydable et en aluminium de qualité spatiale, capables de résister aux conditions difficiles de la cuisson de grillades. Il comprend également deux pinces en acier inoxydable de haute qualité pour surveiller la température ambiante.

GrillEye® PRO Plus comprend deux sondes entièrement fabriquées en acier inoxydable et en aluminium de qualité spatiale, capables de résister aux conditions difficiles de la cuisson de grillades. Il comprend également deux pinces en acier inoxydable de haute qualité pour surveiller la température ambiante. 8 ports pour sondes de température

GrillEye® PRO Plus vous permet de contrôler simultanément la température de huit sondes différentes.

Design distinctif

GrillEye® PRO Plus tient sa forme de la fusion de l'ergonomie et de l'esthétique contemporaine. Vous bénéficiez ainsi d'une solution innovante au design distinctif qui permet de réaliser des grillades et autres cuissons à la perfection et avec style.

Informations générales

Disponibilité et tarif

Vous pouvez vous procurer le GrillEye® PRO Plus auprès d'un vaste réseau de détaillants : https://grilleye.com/wheretobuy/index.html

Prix de vente conseillé : 99,90 ?

Vous pouvez vous procurer le GrillEye® PRO Plus auprès d'un vaste réseau de détaillants : https://grilleye.com/wheretobuy/index.html vente conseillé : 99,90 ? Photos haute résolution :

https://grilleye.com/media/

Facebook :

http://facebook.com/grilleye

Instagram :

https://www.instagram.com/grilleye_original/

G&C® ltd

GrillEye.com

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/892645/GrillEye_PRO_Plus_Cloud_Game_Changer.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/892646/GrillEye.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/892648/GrillEye_Cooking.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/892679/GrillEye_ProPlus.jpg

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 03:00 et diffusé par :