La Côte d'Ivoire accélère le passage au numérique avec SES





La Société Ivoirienne de Télédiffusion (SIDT) a choisi SES pour l'accompagner dans le passage de la télévision analogique vers le tout numérique et respecter le calendrier prévu pour 2020. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, 60 chaînes analogiques passeront au numérique et seront diffusées sur le satellite SES-4 à 22 degrés Ouest, avec des images plus éclatantes, plus nettes et une meilleure qualité de son.

SES utilisera la couverture étendue du satellite SES-4 pour assurer la disponibilité élevée du service et la transmission de toutes les chaînes au réseau TNT à travers tout le pays. Ces chaînes numériques seront accessibles à tous les foyers TV ivoiriens équipés d'un adapteur numérique ou d'un téléviseur avec adaptateur TNT intégré.

En plus d'accélérer le passage au numérique, la capacité allouée sur SES-4 assurera la diffusion des chaînes publiques de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) et lui permettra de mener à bien sa mission de service public en donnant l'accès aux informations et aux actualités locales à tous les Ivoiriens.

« SES nous a fourni une solution novatrice pour garantir le déploiement de la télévision numérique avec la diffusion des multiplexes dans tout le pays. Il s'agit d'une étape majeure à l'heure où nous nous approchons de la fin du service analogique », a déclaré Yeo Adama, Directeur Général de la SIDT. « Nous sommes ravis de travailler avec SES qui dispose à la fois des capacités techniques et de l'expérience terrain requise pour soutenir nos projets ambitieux, dont la mise en place de nouvelles normes de diffusion ».

« Le passage vers la télévision numérique terrestre peut s'avérer complexe et nous nous engageons à faciliter au maximum cette transition pour SIDT en Côte d'Ivoire. Nos satellites ont la capacité de diffuser des services TV de haute qualité aux Ivoiriens et nos équipes disposent de toute l'expertise et des compétences nécessaires pour fournir les services techniques et les solutions innovantes permettant une transition numérique réussie en Côte d'Ivoire », a expliqué Clint Brown, Vice President, Sales & Market Development Afrique chez SES Video.

A propos de SES

SES est le premier opérateur mondial de satellites avec de plus de 70 satellites sur deux orbites différentes: l'orbite géostationnaire (GEO) et l'orbite terrestre moyenne (MEO). La société fournit à une clientèle diversifiée des services mondiaux de distribution vidéo et de connectivité, au travers de deux unités commerciales : SES Video et SES Networks. SES Video atteint plus de 355 millions de foyers TV dans le monde via des plateformes de diffusion directe par satellite (DTH) et des réseaux câblés, terrestres et de télévision sur IP (IPTV). Le portefeuille de SES Video inclut MX1, l'un des principaux fournisseurs de services de médias proposant une gamme complète de services innovants pour la distribution à la fois linéaire et non-linéaire, et le système de satellites ASTRA, qui offre la plus large couverture de télévision DTH en Europe. SES Networks fournit des services mondiaux de données gérés, permettant de connecter les individus dans le monde entier dans les secteurs des télécommunications, du maritime, de l'aéronautique et de l'énergie, ainsi que des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES Networks comprend GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et le gouvernement luxembourgeois, et O3b, le seul système non géostationnaire offrant aujourd'hui des services haut-débit comparables à la fibre.

Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.ses.com

A propos de SIDT

La Société Ivoirienne de Télédiffusion (SIDT) est une société d'Etat, créée par adoption en Conseil des Ministres du 20 Décembre 2017, du décret n°2017-844. Sa mission est d'assurer la diffusion des programmes de télévision et de radio sur le territoire national ivoirien. Son rôle de diffuseur lui confère également les prérogatives suivantes: gestion des centres émetteurs de radiodiffusion et de télévision installés sur le territoire national; création, exploitation, maintenance et extension des réseaux de diffusion de télévision numérique terrestre; gestion et maintenance du réseau de diffusion de télévision analogique pendant la période de diffusion simultanée (Simulcast); fourniture des services multiplexage, de transport et de diffusion des chaînes, bouquets TV, et radios publiques et privées; promotion de la coopération avec les instances techniques internationales, en coordination avec les institutions concernées.

Pour plus d'informations consulter le site : www.sidt.ci

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 03:00 et diffusé par :