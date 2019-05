Milrem Robotics livre deux véhicules terrestres sans pilote THeMIS à l'Armée néerlandaise





L'unité SRA (systèmes robotisés et autonomes) de la 13e brigade légère de l'Armée royale néerlandaise a reçu deux véhicules terrestres sans pilote THeMIS, mis au point par Milrem Robotics au mois d'avril dans le cadre du projet de développement et d'expérimentation de solutions concept.

Milrem Robotics a livré les deux VTSP à la mi-avril pour un projet de défense visant à étudier le potentiel des nouvelles plateformes sans équipage en vue d'une puissance de combat accrue et d'une diminution des risques pour les soldats.

Les THeMIS ont été livrés en configuration de transport, avec des pièces de rechange et des accessoires. La société fournira également une formation pour les opérateurs et le personnel d'entretien, son savoir-faire en matière de déploiement tactique, une assistance de cycle de vie et des mises à niveau pendant une période de deux ans.

"Nous sommes extrêmement fiers que l'Armée royale néerlandaise utilise le THeMIS", déclare Kuldar Väärsi, PDG de Milrem Robotics. "Des tests rigoureux et des exercices de combat réalisés en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient ont prouvé que le THeMIS est un outil efficace pour l'infanterie, et nous sommes convaincus que l'Armée néerlandaise sera plus que satisfaite", poursuit-il.

"Les VTSP THeMIS ont été choisis pour leurs performances supérieures sur le terrain. Ce robot d'une tonne et demie peut négocier sans effort des pentes à 30 degrés, tout en transportant une charge de plus de 750 kg avec une aisance parfaite", explique le lieutenant-colonel Jules den Ouden, commandant de l'unité SRA.

Les capacités du THeMIS ont été mises à l'épreuve dès sa livraison, dans les reliefs accidentés de l'Ecosse, lors d'un exercice pendant lequel la SRA utilisa pour la première fois des véhicules terrestres sans pilote.

"Le THeMIS a joué un rôle majeur dans la chaîne d'approvisionnement. Lorsque les munitions viennent à manquer, pourquoi aller les chercher et servir de cibles, quand le THeMIS peut nous les apporter directement?", souligne le commandant.

Le THeMIS a déjà été déployé dans divers exercices militaires, notamment au Royaume-Uni en 2018, lors d'essais sur les combats du dernier kilomètre. Un THeMIS vient également d'arriver au Mali, au côté de soldats des forces armées estoniennes.

A propos de Milrem Robotics

Milrem Robotics est une société estonienne dont l'activité principale est la fabrication de véhicules terrestres sans pilote, le développement de solutions de guerre robotique et la réalisation de concepts d'opérations et d'analyses de la doctrine de guerre.

