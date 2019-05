Egon Zehnder et Sinequanon (SQN) officialisent un partenariat commercial afin d'adapter l'approche révolutionnaire de la société SQN, basée sur l'IA, à la transformation de la culture grâce à la valorisation du potentiel humain





Egon Zehnder, le cabinet mondial de conseil en leadership, a officialisé un accord visant à acquérir une participation minoritaire dans Sinequanon (SQN), une société basée à Zurich en Suisse. Cette société utilise l'IA et les systèmes d'analyse avancée pour améliorer la culture et les performances sur le lieu de travail. SQN est la première société à avoir décodé ce qui lie de manière permanente la culture aux performances dans le temps et à chaque engagement client.

Son investissement dans SQN témoigne de l'intention d'Egon Zehnder de s'appuyer sur ses 55 années d'expérience à façonner des leaderships et de la culture grâce à l'association unique de technologies de pointe et d'une approche humaine du leadership. Les sociétés travailleront conjointement pour diffuser la plateforme Living Analyticstm et Flow Operating Systemtm de SQN.

Le logiciel flowOStm de SQN utilise un processus basé sur les données et l'AI dans le but d'identifier la culture optimale d'une entreprise, puis de générer le changement de comportement nécessaire chez les individus, les équipes et les unités opérationnelles. En travaillant avec ses clients, flowOStm a toujours apporté des améliorations significatives en termes d'énergie et de productivité du personnel.

« Nos clients nous disent régulièrement que le changement de culture est l'un des éléments les plus difficiles en matière de leadership. Chez SQN, nous collaborons avec un partenaire innovant pour fournir des services intégrés à nos clients, associant à la fois une vision humaine du leadership et une technologie pionnière », a déclaré Jill Ader, présidente d'Egon Zehnder. « Nous sommes convaincus que les meilleurs services de conseil que nous pouvons offrir à nos clients allient technologie et humanité », a-t-elle ajouté.

Ce partenariat est basé sur un idée commune indiquant que le changement de culture est essentiel pour aider les entreprises à s'adapter et à prospérer dans le monde complexe d'aujourd'hui. Il associe l'expertise d'Egon Zehnder pour conseiller et réaliser le potentiel des cadres supérieurs grâce à la capacité de SQN d'évaluer et d'accélérer la puissance de l'ensemble de l'entreprise par le biais d'un changement de culture.

« Cela m'a toujours frustré de voir que les grandes entreprises emprisonnaient d'énormes quantités d'énergie humaine. En fait, nos données montrent que moins de 10 % des employés fonctionnent à leur pleine capacité. À une époque où les entreprises ressentent les effets violents des perturbations, une opportunité extraordinaire gagnant-gagnant commence à voir le jour entre les employés et les entreprises. La mission de ma vie est de trouver une méthode axée sur les affaires pour y parvenir - et c'est flowOStm », a déclaré Per Lagerstrom, CEO de SQN. « Egon Zehnder et SQN partagent la même mission : réaliser le potentiel humain. Je crois, qu'ensemble, nous pouvons faire de la magie et je suis vraiment ravi de collaborer avec eux », a-t-il ajouté.

« Nous croyons que le monde a davantage besoin de grands leaders. En fait, une étude récente menée auprès de 402 CEO, a révélé que le changement de culture était l'un des aspects les plus difficiles dans cette fonction », a déclaré Gabriel Andrade, associé chez Egon Zehnder et membre du conseil d'administration de SQN. « Avec SQN, l'intelligence du système d'exploitation de bout en bout et l'orientation que nous pouvons fournir aux clients peuvent modifier les ressources humaines et la gestion des performances dans un proche avenir.

SQN offre de nouvelles compétences à un ensemble déjà puissant de partenariats. L'alliance stratégique d'Egon Zehnder avec Mobius Executive Leadership, une société de développement du leadership basée à Londres et à Cambridge, dans le Massachussetts, propose des programmes de développement personnalisés aux CEO et au personnel dirigeant, qui permettent d'importantes avancées souvent qualifiées de « bouleversantes », et pouvant multiplier à leur tour l'impact de SQN. Egon Zehnder a également collaboré avec Paradox Strategies, la société de conseil co-fondée par Linda Hill, professeure à l'Université de Harvard, pour développer le quotient d'innovation (Q.I.), un diagnostic de culture exclusif basé sur les recherches de Linda Hill, qui permet aux clients de mieux comprendre à quel point leurs cultures libèrent - ou inhibent - leur capacité à innover.

Sinequanon (SQN) est une start-up privée créée en 2015 et détenue par des spécialistes de la technologie. Nous travaillons dans le monde entier et dans tous les secteurs, avec notre siège social en Suisse, et une exploitation en Afrique du Sud et en République tchèque.

SQN est dotée d'une équipe de 60 passionnés, unis par une conviction fondamentale sur notre capacité à changer radicalement et à grandir en tant qu'êtres humains, et unis par notre désir d'associer le savoir-être au savoir-faire. Nos employés travaillent dans les domaines de la science du comportement, des neurosciences et de la science des données, de la technologie et des services à la clientèle.

Chez SQN, nous pensons que la gestion du capital humain et le conseil en changement sont prêts pour ce bouleversement. Nous avons combiné les données, la science et des principes commerciaux sains pour créer une approche novatrice qui exploite l'énergie humaine, si souvent emprisonnée dans les grandes entreprises, améliorant ainsi de manière significative l'expérience des employés et les bénéfices de l'entreprise.

Nous proposons une gamme de produits et de services visant un changement de culture sous les marques Living Analyticstm et flowOStm, associée à un modèle de distribution client activé reposant sur un bouleversement technologique.

http://sqn.world

Egon Zehnder est la société mondiale de conseil en leadership qui partage un objectif : transformer les individus, les entreprises et le monde grâce à l'excellence du leadership.

Nous savons ce que les grands dirigeants sont capables d'accomplir, et avons à coeur de fournir les meilleures solutions de leadership à nos clients.

En tant qu'entité unique, nos quelque 480 consultants répartis dans 68 bureaux et 40 pays réunissent nos pouvoirs individuels afin de constituer une puissante équipe collaborative.

Nous collaborons en relation étroite avec des sociétés publiques et privées, avec des entreprises familiales et des organismes à but non lucratif et gouvernementaux pour fournir des services consultatifs à des conseils d'administration, au travail de recherche et de succession de CEO, de recherche de cadres, d'évaluation de cadres, de développement du leadership et de transformation organisationnelle.

Nous proposons une gamme de services intégrés destinés à soutenir notre travail de conseil en leadership : l'alliance stratégique que nous avons conclue avec Mobius Executive Leadership, une société de développement du leadership basée à Londres et à Cambridge, dans le Massachusetts, propose des programmes de développement personnalisés aux CEO et au personnel dirigeant, qui permettent d'importantes avancées souvent qualifiées de « bouleversantes ». En outre, nous avons également collaboré avec Paradox Strategies, la société de conseil co-fondée par Linda Hill, professeure à l'Université de Harvard, pour développer le quotient d'innovation (Q.I.), un diagnostic de culture exclusif basé sur les recherches de Linda Hill, qui permet aux clients de mieux comprendre à quel point leurs cultures libèrent - ou inhibent - leur capacité à innover.

Nous partageons l'engagement et la fierté de travailler de manière à contribuer à la formation de dirigeants accomplis, d'entreprises plus fortes et d'un monde meilleur.

www.egonzehnder.com

