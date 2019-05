Levée de l'avis d'ébullition préventif de l'eau potable à Repentigny





REPENTIGNY, QC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Repentigny désire informer ses citoyens que l'avis d'ébullition préventif qui était en cours depuis le samedi 25 mai est maintenant levé.

Les citoyens et les citoyennes qui s'approvisionnent à partir du réseau d'aqueduc de Repentigny peuvent consommer l'eau du robinet sans la faire bouillir. Les autorités municipales tiennent d'ailleurs à souligner la collaboration de toutes et tous à cet égard.

Avis maintenu là où des travaux sont menés

Toutefois, cette levée d'avis d'ébullition préventif ne s'applique pas aux endroits où la Ville mène des travaux et où desdits avis étaient déjà en vigueur, soit sur les rues Gravel (numéros civiques compris en 21 et 77), Saint-Paul, entre la rue Lefebvre et le boulevard le Bourg-Neuf, Chantal, Martigny, Belmont (à l'exception des numéros civiques 28, 30 et 32) et Laurent-Cadieux (à l'exception des numéros civiques 16, 17, 18 et 20). Cette liste des rues où des avis sont en vigueur est disponible sur le site Internet de la Ville de Repentigny dans la section Vie citoyenne/Travaux publics/Avis d'ébullition.

