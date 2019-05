Bombardier nommé soumissionnaire préférentiel dans le cadre du projet de monorail du Caire d'une valeur de 3 milliards d'euros





Deux nouvelles lignes de monorail pour relier l'est du Caire à la Nouvelle capitale administrative et la Ville du 6-octobre à Gizeh

BERLIN, 27 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Transport a été nommé soumissionnaire préférentiel pour la fabrication et la livraison d'un nouveau système de monorail à la ville du Caire en Égypte.

La valeur potentielle de la soumission de Bombardier Transport pour le contrat de conception et fabrication est de 1,2 milliard d'euros. De plus, à cela s'ajoute une entente de 15 ans, avec option de renouvellement de 15 années supplémentaires, pour les services d'opération et de maintenance dont la valeur potentielle est de 1,1 milliard d'euros. La portion du contrat relative au matériel roulant sera conçue et fabriquée à Derby au Royaume-Uni.

Le projet est pour la livraison d'un système de monorail d'une distance de 54 km reliant la Nouvelle capitale administrative à l'est du Caire, de même qu'un autre système reliant la Ville du 6-octobre à Gizeh. Bombardier Transport exécutera le projet en partenariat avec deux entreprises égyptiennes, soit Orascom Construction et Arab Contractors.

L'attribution de la commande est assujettie au contrat et à la confirmation finale.



À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu'à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 40,650 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays ainsi qu'un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l'aviation d'affaires, de l'aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l'adresse www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html . Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail .

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information



Relations avec les médias, Royaume-Uni

Will Tanner

+44 1332 251238

will.tanner@rail.bombardier.com Relations avec les médias internationaux

+49 174 926 2017

press@rail.bombardier.com



Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contacts mondiaux .

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 17:35 et diffusé par :