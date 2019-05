OCR Canada Ltd. fait l'acquisition de Multisource Group Corporation





MARKHAM, ON, le 27 mai 2019 /CNW/ - OCR Canada Ltd. et Multisource Group Corporation ont approuvé une entente définitive en vertu de laquelle OCR Canada fera l'acquisition de Multisource Group. L'entente entre en vigueur le 17 mai 2019.

Au sein du groupe Barcodes, OCR Canada a connu une solide croissance, demeurant le plus important fournisseur de solutions d'automatisation de chaînes d'approvisionnement au Canada. Grâce à sa stratégie visant à desservir l'ensemble du marché canadien, la haute direction est convaincue que cette acquisition permettra à OCR Canada d'offrir les meilleures solutions et les meilleurs services à l'échelle du pays.

Don Hartwick, président de Multisource Group Corporation, a déclaré : « Multisource Group est très heureuse d'annoncer qu'elle a été acquise par OCR Canada, l'entreprise la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide dans notre secteur. La garantie que nos clients de l'Ouest canadien continueront d'être desservis par les membres de l'équipe actuelle de Multisource a été déterminante lorsque nous nous sommes penchés sur le choix des partenaires d'acquisition. Nous souhaitions également que nos clients aient accès à une offre élargie de produits et services professionnels pour leurs besoins en matière de solutions mobiles et à l'intérieur d'immeubles. Heureusement, OCR Canada offre une vaste gamme de produits et services, notamment sur le plan du réseautage sans fil, de la réparation, de la stadification et de l'ingénierie de systèmes. De plus, l'équipe actuelle de Multisource à Calgary continuera à desservir nos clients locaux. Je suis convaincu qu'OCR fournira à nos clients le service de haut niveau qu'ils ont toujours associé à Multisource, ainsi que l'offre élargie d'OCR en matière de produits et de soutien. »

Dan Nettesheim, président et chef de la direction du groupe Barcodes, la société mère d'OCR Canada, a ajouté : « Nous sommes ravis de conclure l'acquisition de Multisource puisqu'elle renforce la présence d'OCR Canada dans l'Ouest canadien. Grâce à son installation de Calgary, de même qu'à son excellente équipe, OCR peut mieux servir nos clients nationaux qui ont des bureaux dans l'Ouest canadien tout en continuant à servir les précieux clients de Multisource. »

Multisource Group Corporation :

Établie dans l'Ouest canadien, Multisource Group est une entreprise qui offre des solutions de bout en bout en matière de codage à barres et de collecte de données au moyen de l'identification par radiofréquence. Multisource Group dessert la clientèle de l'Ouest canadien depuis plus de 18 ans, lui offrant des applications de collecte automatique de données, de robustes appareils mobiles portatifs, des tablettes destinées aux installations industrielles et dangereuses, ainsi que des systèmes d'impression d'étiquettes.

Notre priorité consiste à offrir des solutions économiques, depuis l'installation jusqu'au service continu et au soutien. Au moyen de la mise en oeuvre de solutions de saisie de données automatisée, nous pouvons améliorer considérablement la capacité de nos clients à recueillir et fournir des renseignements exacts. Multisource Group possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour mettre en oeuvre et intégrer avec succès des solutions de codage à barres et d'identification par radiofréquence dans les systèmes de chaîne d'approvisionnement actuels de ses clients.

OCR Canada :

Depuis plus de 38 ans, à titre de revendeur le plus important au Canada, OCR Canada est une entreprise digne de confiance dans le secteur. Plus d'entreprises se tournent vers OCR pour leurs solutions de saisie de données au moyen de l'identification automatisée que vers n'importe quelle autre organisation canadienne. OCR Canada, qui mise sur des conseillers de confiance auprès de plus de 8 000 clients partout dans le monde, possède une expérience reconnue en matière de réalisations novatrices dans le secteur de la collecte de données et elle a reçu des centaines de prix, qui viennent souligner sa réputation en matière de simplification des processus des clients et de préservation de leur atout concurrentiel.

Lors de chaque achat ou installation de codage à barres, d'identification par radiofréquence et d'équipement d'infrastructure sans fil, OCR Canada offre à ses clients des services de haut niveau de consultation, d'analyse, de réingénierie et de mise en oeuvre.

En tant que partenaire de premier plan des principaux fabricants internationaux dans le domaine du codage à barres, de l'identification par radiofréquence, de l'impression et de l'informatique mobile, OCR Canada offre des produits et des logiciels de qualité qui répondent aux besoins de sa clientèle pour toutes les applications, tout en lui offrant des services d'ingénierie et de réparation primés.

Groupe Barcodes :

Le groupe Barcodes, société mère de Barcodes, Inc. et d'OCR Canada, Ltd., est un fournisseur de technologies de l'information de premier plan. Depuis plus de 25 ans, la société offre des produits et des services pour automatiser les entreprises. Elle a son siège social à Chicago, Illinois, et des bureaux partout aux États-Unis, au Canada et en Europe. Grâce à ses produits de saisie de données, notamment dans les domaines du codage à barres, de l'identification par radiofréquence, des solutions de mobilité, de l'identification de personnes et des dispositifs de réseautage sans fil, et à ses services gérés et d'intégration, les clients peuvent améliorer la productivité et la rentabilité de leur entreprise. Barcodes a noué un partenariat avec Odyssey Investment Partners afin de miser sur ses capitaux d'investissement privés et son expérience pour stimuler la croissance stratégique.

