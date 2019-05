Le gouvernement du Canada sollicite le point de vue des Canadiens sur la modification des allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada »





OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - Les consommateurs utilisent les étiquettes sur les produits alimentaires pour déterminer si les aliments qu'ils achètent proviennent du Canada, renferment des ingrédients canadiens ou ont été fabriqués au Canada.

C'est pourquoi l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a aujourd'hui annoncé que le gouvernement du Canada lance dès maintenant une consultation publique au sujet des lignes directrices sur les allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada ». Les Canadiens veulent de l'information sur le contenu canadien de leurs aliments afin qu'ils puissent prendre des décisions d'achat qui correspondent à leurs préférences.

Les changements proposés aux lignes directrices sur l'étiquetage visent à améliorer l'information offerte aux consommateurs, qu'ils utilisent pour identifier les produits alimentaires canadiens et prendre des décisions d'achat éclairées. Ils sont également fondés sur les recommandations formulées à la suite d'un récent sondage mené par Agriculture et Agroalimentaire Canada auprès de l'industrie alimentaire canadienne.

La consultation publique en ligne du gouvernement du Canada vise à évaluer l'appui des Canadiens à l'égard des changements proposés. Les consommateurs sont invités à formuler des commentaires d'ici le 23 juin 2019.

« Les consommateurs veulent savoir que ce qu'ils mangent renferme une grande quantité d'ingrédients canadiens, afin de pouvoir prendre des décisions informées et appuyer les producteurs alimentaires domestiques. Cette initiative constitue une importante partie de notre Politique alimentaire pour le Canada et de la Campagne de promotion de l'achat de produits canadiens, qui fait la promotion d'aliments de qualité produits par nos agriculteurs de renommée internationale de partout au pays et développe la fierté et la confiance par rapport à notre système alimentaire. »

-- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La modification des lignes directrices sur les allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » appuierait l'engagement du gouvernement du Canada à stimuler la croissance des entreprises et du commerce, comme il a été annoncé en novembre 2018 .

à stimuler la croissance des entreprises et du commerce, comme il a été . La modification appuierait également la Campagne de promotion de l'achat de produits canadiens de 25 millions de dollars, annoncée dans le budget de 2019 dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada , qui vise à promouvoir les produits agricoles canadiens à l'aide de la publicité et du marketing.

, qui vise à promouvoir les produits agricoles canadiens à l'aide de la publicité et du marketing. Les lignes directrices actuelles sur les allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » sont entrées en vigueur en décembre 2008, à la suite d'une consultation auprès de l'industrie et des consommateurs.

Les lignes directrices font la promotion de la conformité avec la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada , qui interdisent l'utilisation d'allégations fausses et trompeuses.

et la , qui interdisent l'utilisation d'allégations fausses et trompeuses. L'utilisation des allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » est facultative.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments offre des conseils à l'industrie sur l'utilisation des allégations et applique les lignes directrices.

