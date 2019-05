Budget participatif - Le député Joël Arseneau a dévoilé les candidatures retenues - place au vote des citoyens!





QUÉBEC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec un grand enthousiasme que le député des Îles?de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale, Joël Arseneau, a constaté la forte participation des organismes à son initiative - une première dans la circonscription! - concernant le budget participatif, lancée il y a près d'un mois.

L'exercice a pour objectifs de mettre en valeur l'engagement citoyen et de stimuler la mobilisation autour de divers projets locaux. « Je suis très satisfait de la réponse du milieu; 22 projets ont été soumis dans le cadre du processus d'appel de propositions. Cette grande participation témoigne non seulement du dynamisme de notre communauté, mais également de l'originalité et du sens de l'innovation dont elle sait faire preuve, vu la grande diversité des projets proposés. En effet, ils touchent autant l'environnement, les loisirs et la culture que l'agroalimentaire », a indiqué le député.

Il appartient maintenant aux citoyens de faire valoir leur opinion. Sur le bulletin de vote, disponible dans le journal Le Radar, notamment, les citoyens devront cibler trois projets qu'ils souhaitent voir se réaliser, par ordre de préférence. Ils pourront ensuite transmettre leur bulletin au député par courriel, à joel.arseneau.IDLM@assnat.qc.ca, ou en se présentant au bureau de circonscription, situé au 625, chemin Principal, à Cap-aux-Meules, entre le 31 mai et le 14 juin prochain à midi. Pour voter, les gens doivent résider aux Îles-de-la-Madeleine et être âgés d'au moins 18 ans. Un seul bulletin de vote par personne sera accepté.

« À la fin du processus, chacun des projets qui auront cumulé le plus de votes se verra remettre un montant d'argent pouvant aller jusqu'à 3000 $. En tout, c'est une somme de 18 000 $ qui sera mise à la disposition des citoyens; c'est près du tiers de l'enveloppe annuelle consacrée au soutien à l'action communautaire », a ajouté Joël Arseneau.

Une campagne de visibilité sera lancée dans Le Radar ainsi que sur la page Facebook du député des Îles. Les projets gagnants seront connus lors d'un 5 à 7 au Bar Spectacles Les Pas Perdus, le mardi 18 juin prochain.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 16:20 et diffusé par :