Un nouveau visage sympathique! Scotties®, le mouchoir n° 1 au Canada, présente sa nouvelle mascotte nommée Scottie et son nouveau logo assorti

TORONTO, le 27 mai 2019 /CNW/ - Un nouveau toutou débarque chez nous! Scotties, le mouchoir favori au pays, est fier de présenter le petit nouveau de la famille, Scottie, adorable chiot et nouvelle mascotte, la métaphore parfaite pour un mouchoir qui vous suit partout, et aussi doux que résistant. Scottie fera le beau sur le nouveau logo de la marque à compter de la fin mai. Fièrement fabriqués au Québec par Produits Kruger, les mouchoirs Scotties ont été lancés pour la première fois sur le marché en 1955 et dominent aujourd'hui la catégorie.

« Scotties a créé un nouveau visage mémorable pour son produit afin de consolider son leadership au Canada et d'accroître sa notoriété auprès des consommateurs », affirme Nancy Marcus, directrice du marketing chez Produits Kruger. « Le marché des mouchoirs représente plusieurs millions de dollars au Canada et, en tant que chef de file dans le marché, notre but est de renforcer le lien déjà solide qui relie le coeur et l'esprit des Canadiens à la marque. Notre étude de marché a démontré qu'un personnage de marque attachant nous permettra d'attirer et de fidéliser les consommateurs. »

« Lors de notre recherche sur le concept global, Scotties a obtenu la note impressionnante de 84 % en termes d'appréciation et une intention d'achat élevée », poursuit Mme Marcus.

Le nouveau logo de Scotties met en vedette le fameux ovale bleu de la marque et le joli minois de la nouvelle mascotte. Une campagne de marketing intégrée, incluant une publicité télé, des publications sur les réseaux sociaux, de l'affichage en magasin et des relations publiques, viendra soutenir le nouveau premier rôle de Scottie à compter du 27 mai prochain. La publicité télé, qui met en vedette Scottie et souligne le côté à la fois doux et résistant de la marque, sera diffusée sur des réseaux nationaux et sur les réseaux sociaux. Les nouvelles boîtes à l'effigie de Scottie seront disponibles dès ce mois-ci dans les grands magasins, les épiceries, les pharmacies et les magasins entrepôts à l'échelle du Canada.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le plus important fabricant de produits en papier de qualité à usage résidentiel, industriel et commercial au pays. Il dessert le marché de consommation canadien avec des marques populaires telles Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®. KPLP compte environ 2500 employés et a été nommée meilleur employeur du Grand Toronto pour la huitième année consécutive, en plus d'avoir été nommée l'une des compagnies les mieux gérées au Canada en 2019. L'entreprise exploite huit usines de production certifiées FSC® - COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus de renseignements, visiter le www.krugerproducts.ca.

