Le secteur Postes Canada enregistre un profit avant impôt de 23 millions de dollars au premier trimestre

OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - Postes Canada a enregistré un profit avant impôt de 23 millions de dollars au premier trimestre de 2019. La croissance de son secteur Colis s'est poursuivie pendant cette période, mais de façon modérée puisque d'importants clients se sont tournés vers d'autres services de livraison l'automne dernier et au début de 2019.

Les revenus de Postes Canada se chiffrent à près de 1,7 milliard de dollars au premier trimestre, une baisse de 26 millions de dollars, ou 1,5 %, par rapport au premier trimestre de 2018. Le résultat avant impôt de 23 millions de dollars de la Société au premier trimestre, qui s'est terminé le 30 mars 2019, représente une baisse de 45 millions de dollars par rapport à la même période l'année précédente.1

Résultats du secteur Colis

L'augmentation des revenus et des volumes du secteur Colis au premier trimestre était nettement inférieure à celle enregistrée à la même période l'an dernier. Les revenus ont connu une hausse de 20 millions de dollars, ou 3,4 %, et les volumes ont augmenté d'environ 1 million d'articles, ou 2,6 %, comparativement à la même période en 2018. Les colis du régime intérieur, la catégorie de produits la plus importante, ont stimulé la croissance dans ce secteur d'activité avec une hausse des revenus de 40 millions de dollars, ou 9,4 %, et une augmentation des volumes de 6 millions d'articles, ou 14,4 %, comparativement au premier trimestre de 2018. La hausse des revenus et des volumes provient des principaux clients commerciaux et de la croissance continue du cybercommerce.

Résultats du secteur Courrier transactionnel

Le secteur Courrier transactionnel est composé principalement de lettres, de factures et de relevés. Au cours du premier trimestre de 2019, les volumes de ce secteur ont baissé de 68 millions d'articles, ou 8,1 %, et les revenus ont baissé de 31 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à la période correspondante de 2018. En ce qui concerne le service Poste-lettresMC du régime intérieur, à savoir la plus importante catégorie de produits, les volumes ont baissé de 61 millions d'articles, ou 7,6 %, tandis que les revenus ont diminué de 22 millions de dollars, ou 3,1 %, par rapport à la même période l'année précédente. Cette baisse est survenue malgré une majoration réglementée du tarif d'affranchissement du service Poste-lettres du régime intérieur. Le déclin continu des volumes de courrier à l'ère du numérique demeure un défi considérable.

Résultats du secteur Marketing direct

Les revenus du secteur Marketing direct ont connu une baisse de 17 millions de dollars, ou 6,3 %, au premier trimestre de 2019 par rapport à la même période en 2018, tandis que les volumes ont baissé de 70 millions d'articles, ou 6,2 %. Les revenus du service Courrier de quartierMC de Postes Canada, la catégorie de produits la plus importante en volume, ont baissé de 6 millions de dollars, ou 6,2 %, tandis que les volumes ont diminué de 50 millions d'articles, ou 6 %, par rapport à la même période l'année précédente. Les revenus du service Courrier personnaliséMC de Postes Canada et du service Poste-publicationsMC de Postes Canada ont baissé de 8 millions de dollars et de 3 millions de dollars respectivement. Pour ce qui est des volumes, ils ont diminué de 14 millions d'articles et de 6 millions d'articles respectivement. Les arrêts de travail de 2018 ont également eu des répercussions négatives sur les revenus et les volumes du secteur Marketing direct, car les clients commerciaux ont réduit leurs dépenses de marketing auprès de Postes Canada ou les ont redirigées vers d'autres médias.

Résultats du Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré un résultat avant impôt de 39 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019, comparativement à 94 millions de dollars avant impôt pour la même période en 2018. La baisse de 55 millions de dollars est attribuable en grande partie aux résultats du secteur Postes Canada. Le secteur Purolator présente un résultat avant impôt de 12 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement à un résultat avant impôt de 20 millions de dollars pour la même période en 2018. Les résultats pour le Groupe d'entreprises peuvent aussi être attribués en partie à un ralentissement de l'économie canadienne à la fin de 2018 et au début de 2019.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. Les montants pour l'exercice 2018 ont été retraités à la suite de l'adoption de normes comptables nouvelles ou modifiées.

2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

