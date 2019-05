Le Forum canadien des biosimilaires applaudit la décision historique du gouvernement de la Colombie-Britannique d'accroître l'adoption des médicaments biosimilaires et encourage les autres provinces à emboîter le pas





TORONTO, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le Forum canadien des biosimilaires félicite le gouvernement de la Colombie-Britannique (C.-B.) pour l'étape décisive qu'il vient de franchir dans l'amélioration des soins offerts aux patients en amorçant une transition non récurrente et bien contrôlée vers un produit biosimilaire pour les patients présentement traités par un médicament biologique de référence. Nous croyons que l'adoption de cette politique permettra à la C.-B. de réaliser des économies appréciables qui pourront être réinvesties dans l'amélioration de l'accès aux traitements actuels ainsi que dans l'accélération de celui aux nouveaux médicaments.

« L'annonce effectuée par le gouvernement de cette province témoigne des bienfaits que peuvent procurer les médicaments biosimilaires aux patients et aux médecins lorsqu'un médicament biologique de référence perd son exclusivité commerciale, et nous exhortons les autres provinces de ce pays à suivre l'exemple de la C.-B. », déclare Jennifer Chan, membre du conseil d'administration du Forum et vice-présidente, Politiques et affaires externes, chez Merck Canada.

Les patients peuvent avoir le même niveau de confiance en la qualité, l'innocuité et l'efficacité quand il s'agit d'un médicament biosimilaire ou de tout autre médicament biologique

Les produits biosimilaires sont des médicaments biologiques qui, comme le juge Santé Canada, sont très semblables à un médicament biologique de référence dont la vente est permise au Canadai. Aussi, selon Santé Canada, « les patients et les fournisseurs de service peuvent avoir le même niveau de confiance en la qualité, l'innocuité et l'efficacité quand il s'agit d'un médicament biosimilaire ou de tout autre médicament biologiqueii. »

« Nous sommes heureux de la décision de la C.-B., qui a choisi d'adopter une politique qui garantira à davantage de patients un accès à un plus grand nombre de médicaments dont ils ont besoin », affirme Frédéric Lavoie, membre du conseil d'administration du Forum et vice-président, Accès et relations gouvernementales chez Pfizer Canada.

Améliorer l'accès et permettre au système de soins de santé de réaliser des économies substantielles

En plus des bienfaits immédiats qu'ils procurent aux patients et aux médecins, les médicaments biosimilaires peuvent soulager d'un lourd fardeau les systèmes de soins de santé qui ont du mal à assumer les coûts toujours croissants des médicaments biologiques. En effet, les médicaments biologiques, dont les ventes s'élevaient à 7,6 milliards de dollars en 2017, représentent l'un des segments du marché des médicaments dont les ventes affichent la croissance la plus rapide.iii À l'heure actuelle, ils comptent pour 35,5 pour cent de l'ensemble des ventes totales de médicaments d'ordonnance au Canada, et sept d'entre eux figurent parmi les 10 médicaments pharmaceutiques les plus vendusiv.

« Dans les provinces où les budgets de soins de santé sont déjà limités, les médicaments biosimilaires offrent l'occasion unique de réaliser des économies pouvant être réinvesties dans de nouveaux traitements et dans des services médicaux », explique Karine Matteau, membre du conseil d'administration du Forum et directrice exécutive, Biopharmaceutique chez Sandoz Canada.

Le Canada emboîte le pas au reste du monde

Les médicaments biosimilaires sont utilisés en Europe depuis plus de dix ans, et ils comptent à leur actif plus de 700 millions de jours-patients d'expérience médicale[v]. À ce jour, 13 pays (y compris la Finlande, la Norvège, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Portugal, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie) appuient déjà la transition des patients d'un médicament biologique de référence vers un produit biosimilaire comparablevi.

Les autres provinces devraient suivre l'exemple de la C.-B.

Malgré tous les bienfaits que peuvent offrir les médicaments biosimilaires, ils demeurent peu utilisés au Canada. Les provinces canadiennes ont maintenant l'occasion de suivre l'exemple de la C.-B. et de franchir une étape décisive dans la création d'un secteur des produits biosimilaires durable et compétitif pouvant faciliter et améliorer l'accès à ces médicaments tout en appuyant la pérennité des systèmes de soins de santé canadiens.

Le Forum encourage les autres provinces à travailler de concert avec les médecins dans la mise en oeuvre de politiques appuyant une transition non récurrente et bien contrôlée vers un produit biosimilaire pour les patients utilisant présentant un médicament biologique de référence. Cette stratégie de transition devrait être mise en place conjointement avec l'instauration de programmes d'information rigoureux et un niveau d'engagement élevé de la part des intervenants, deux éléments qui caractérisent l'approche de la C.-B.

À propos du Forum canadien des biosimilaires

Le Forum canadien des biosimilaires est une alliance d'entreprises qui représentent la diversité du secteur des médicaments biosimilaires. Ces entreprises se sont réunies pour former et informer les Canadiens quant aux opportunités que les médicaments biosimilaires peuvent offrir et pour ouvrir la voie à un marché solide, durable et concurrentiel pour ces médicaments au Canada. Le Forum regroupe actuellement Merck Canada, Pfizer Canada, Sandoz Canada et Teva Canada.

Le Forum vise trois objectifs fondamentaux. Premièrement, fournir des données probantes pour informer le public et appuyer les politiques publiques permettant de mieux connaître les médicaments biosimilaires, de les adopter et d'y avoir plus facilement accès. Deuxièmement, faire davantage connaître les médicaments biosimilaires ainsi que leurs caractéristiques distinctives, et être une source fiable d'information à jour et objective sur ces médicaments. Troisièmement, donner l'occasion aux entreprises fabriquant des médicaments biosimilaires pour le marché canadien de travailler ensemble et avec d'autres intervenants clés et de discuter de sujets déterminants pour l'avenir des médicaments biosimilaires et des soins aux patients. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Forum canadien des biosimilaires.

