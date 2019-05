La semaine s'annonce vélo! Festival Go vélo Montréal, du 26 mai au 2 juin!





MONTRÉAL, 27 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Défi métropolitain donnait hier le coup d'envoi officiel du Festival Go vélo Montréal, une semaine d'activités cyclistes et urbaines pour tous, présentée par Les Producteur de lait du Québec. Du 26 mai au 2 juin, les cyclistes sont invités à faire la fête à l'occasion de plusieurs rassemblements populaires, notamment au Tour la Nuit et au Tour de l'Île de Montréal. INSCRIPTIONS : www.velo.qc.ca/govelomtl



Tour de l'Île de Montréal, le dimanche 2 juin

Ce dimanche, à l'occasion de la 35e édition Tour de l'Île de Montréal, les participants auront droit à un départ en chansons avec Émile Bilodeau et ses invités, Lou-Adriane Cassidy et Jérôme 50. Ensemble, ils revisiteront un classique du répertoire québécois, Le tour de l'Île, de Félix Leclerc! Aussi au programme : un parcours de 50 km aux bornes thématiques musicales, et au site d'arrivée, des performances de Montréal Complètement Cirque et un BBQ du terroir, offert dès 11 h, à la Terrasse Recettes d'ici.

Départ en chansons avec Émile Bilodeau : 9 h 15, avenue du Parc

Arrivée : parc Jeanne-Mance

Choix de parcours : 50 ou 25 km / 50 km Express / 100 ou 65 km Découverte

Tour la Nuit, le vendredi 31 mai

Dès la tombée du jour, les cyclistes sont invités à un spectaculaire party coloré, déployé sur 21 km sans autos. Au programme : un BBQ du terroir offert dès 17 h à la Terrasse Recettes d'ici, située au site de départ (et à l'arrivée), un passage inédit et festif dans le Stade olympique et animation musicale assurée par un DJ-VJ au site d'arrivée!

Départ : 20 h 15, avenue du Parc

Arrivée : parc Jeanne-Mance

Parcours : 21 km

Toujours 10 $ pour les ados et gratuit pour les enfants

Vélo Québec encourage les jeunes et leurs parents à bouger en famille. Les ados ne paient que 10 $ au Tour de l'Île de Montréal (50 ou 25 km) et au Tour la Nuit. Et c'est toujours gratuit pour les 12 ans et moins.

Conférence de Christopher Cherry, le jeudi 30 mai

« Vélo électrique : la prochaine révolution en mobilité urbaine »

Vélo Québec est fier d'accueillir Christopher Cherry, ingénieur civil et professeur à l'Université du Tennessee, comme conférencier au Festival Go vélo Montréal. M. Cherry est une sommité internationale en matière de mobilité active et de technologies émergentes en transport. Il s'intéresse à tout ce qui touche la mobilité durable en lien avec la sécurité, les enjeux économiques et environnementaux. Lors de cette conférence, il sera question du vélo à assistance électrique. Aux Pays-Bas, ses ventes occupent déjà 50 % du marché. La vague a gagné l'Europe et la Chine, et s'apprête à déferler en Amérique, notamment au Québec.

18 h, à la Maison du développement durable (50, rue Saint-Catherine Ouest)

Conférence en anglais. Gratuit : inscription requise

Journée vélo-boulot, le mercredi 29 mai

En cette semaine du Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec encourage les Montréalais à opter pour le vélo-boulot. À l'occasion de la Journée vélo-boulot, Vélo Québec et ses partenaires offriront trucs et conseils afin d'informer les cyclistes, ou cyclistes en devenir, sur ce mode de transport actif à la fois rapide, sain et accessible. Ils seront sur place pour répondre aux questions concernant les consignes de sécurité, les itinéraires à emprunter, la complémentarité du transport collectif, etc.

Square Victoria, de 11 h à 15 h

DOSSIER DE PRESSE : Festival Go vélo Montréal >>>

-Communiqués

-Plans d'accès aux sites pour les médias

-Photos/vidéos

-Parcours



À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par Les Producteurs de lait du Québec, l'événement compte également le Mouvement Desjardins, Sports Experts et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal.



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Salle de presse

Renseignements

Vélo Québec

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

514 521-8356, poste 358

scouillard@velo.qc.ca

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b86a530-2478-4b21-b1db-ef131d5877b4

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 13:50 et diffusé par :