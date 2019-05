Pierre Goudreau, É.A. élu pour un premier mandat à la présidence de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec





MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Au terme de la période d'élections, l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec est heureux d'annoncer l'élection de monsieur Pierre Goudreau, É.A., au poste de président. Élu par le Conseil d'administration, monsieur Goudreau amorce son premier mandat à la présidence de l'Ordre. Il succède à monsieur Richard LaHaye, É.A., qui après deux mandats, quitte ses fonctions.

Détenteur d'un baccalauréat en sciences administratives de l'Université du Québec à Montréal, monsieur Goudreau est membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec depuis 1984. Avant d'être élu à la présidence de l'Ordre, il s'est, à plusieurs reprises, impliqué au sein de divers comités, notamment comme membre du Conseil de discipline de l'Ordre. Il a également siégé au Conseil d'administration à titre de vice-président éthique ainsi qu'au Comité exécutif de l'Ordre.

Au cours de sa carrière, M. Goudreau a oeuvré dans diverses sphères d'activités au sein de cabinets privés. Il a, entre autres, été associé principal d'un cabinet d'évaluation multi-disciplinaire, et ce, pendant plus de trente ans. Outre ses activités professionnelles, M. Goudreau a participé à différentes activités et initiatives relatives à l'évaluation et à l'immobilier où il a collaboré avec de nombreuses organisations partenaires de l'Ordre.

Dans un message transmis à ses confrères, M. Goudreau a mentionné vouloir contribuer, au cours des prochaines années, au renforcement de nos mécanismes de protection du public, notamment quant à l'obtention de réserves d'actes en matière de copropriété et d'expropriation. De plus, il souhaite faire rayonner davantage l'Ordre et la profession d'évaluateur agréé, et ce, par l'implantation d'une nouvelle stratégie de communication et d'information auprès de toutes les parties prenantes.

Par ailleurs, des élections aux postes d'administrateurs se tenaient dans trois régions administratives en 2019. Dans la région de Montréal, outre Pierre Goudreau, É.A., Simon Beauchemin, É.A., Karine Ferlatte-Schofield, É.A., France McCutcheon, É.A. ainsi qu'Alexandra St-Georges, É.A., ont été élus. Nathalie Dupéré, É.A. (Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord) et Guillaume Couture, É.A. (Mauricie, Estrie, Centre-du-Québec) ont également été élus dans leurs régions respectives. Le 11 avril 2019, trois administrateurs avaient été élus par acclamation, soit Nathalie Bédard, É.A., Guillaume Caron, É.A. et Amélie Bouchard, É.A. Finalement, les administrateurs indépendants ont été officiellement nommés par l'Office des professions au Conseil d'administration de l'Ordre, soit M. Marcel Gagné, ASC, Mme Sylvie Leclair, CPA, Mme Sylvie Lemieux, ASC et M. Alain Polynice, Adm.A.

À propos de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec

L'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, constitué en vertu du Code des professions, regroupe plus de 1 000 membres et a pour mandat d'assurer la protection du public en encadrant la pratique professionnelle de ses membres. Il célèbre cette année son 50e anniversaire.

SOURCE Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 13:30 et diffusé par :