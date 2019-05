« L'encadrement légal, optimisme et prudence », mentionne le Président!





DORVAL, QC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec optimisme et prudence que l'Association internationale des inspecteurs immobiliers certifiés du Québec (AIIIQ - InterNACHI-Québec) a accueilli l'initiative de la Ministre des affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, d'encadrer l'inspection en bâtiment.

L'équipe d'InterNACHI-Québec a d'ailleurs été une des premières à présenter un mémoire à la Ministre et continue son implication dans cette initiative.

À l'instar de gouvernements précédents, le Gouvernement veut apporter une réglementation sur qui peut et pourra inspecter. Cet effort doit être un exercice de consultation et de concertation avec tous les intervenants du terrain.

Selon InterNACHI-Québec, une fois la réglementation adoptée, il sera essentiel d'offrir : a) une clause « grand-père » qui permettra ainsi aux inspecteurs reconnus par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) en place de continuer dans leur profession : et b) une période d'adaptation d'au moins une année avant que la pleine application de la loi soit exercée.

InterNACHI-Québec tient également à démentir formellement des affirmations erronées de certains qui, en Commission parlementaire, ont qualifié InterNACHI-Québec « d'Américains.. »! InterNACHI-Québec est une association québécoise indépendante et autonome, dirigée par des Québécois et, affiliée à la plus importante association d'inspecteurs immobiliers au Canada et au monde, InterNACHI!

« L'encadrement légal de l'inspection immobilière constitue une opportunité d'amélioration unique et nous nous engageons sans limite à coopérer avec le ministère des Affaires municipales de l'Habitation et la Régie du bâtiment du Québec, ainsi que tous les intéressés et intervenants, pour la réussite de ce processus. Rehausser le professionnalisme dans le domaine d'inspection immobilière est d'ailleurs une des raisons principales pourquoi notre association a été fondée »

« Nous sommes optimistes mais prudents et toujours disponibles pour l'amélioration de notre profession et la protection du consommateur », ajouta Porowski.

