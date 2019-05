Kumulus Vape fera demain ses premiers pas en Bourse





Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce que la cotation de ses titres sur le compartiment Euronext Accesstm à Paris par voie d'admission technique débutera ce mardi 28 mai 2019 à 11h30.

Cette introduction en Bourse inédite dans l'univers de la vape en Europe constitue un nouveau jalon dans la trajectoire de performance de la société lyonnaise, pionnière sur son marché en phase d'accélération. L'opération a pour objectif de permettre à Kumulus Vape de gagner en notoriété et de renforcer sa présence sur son marché domestique.

55 000 actions seront proposées à la vente le premier jour sur le marché. Cette admission sur le marché Euronext Accesstm constitue une première étape avant un transfert éventuel des titres de Kumulus Vape sur le compartiment Euronext Growth®. L'entreprise souhaite ainsi insuffler une dynamique de flottant qui pourrait représenter rapidement entre 5 et 10% du capital.

Créée en 2012, Kumulus Vape est l'un des principaux sites français de vente en ligne de produits dédiés à l'univers de la vape (matériel, e-liquide, DIY1). La richesse de son catalogue - plus de 6 000 références - lui permet de s'adresser aussi bien aux « débutants » qu'aux experts du vapotage. Acteur engagé de la lutte contre le tabac et défenseur de la filière vape, Kumulus Vape propose un choix inégalé de produits de vape performants et au meilleur prix.

En 2018, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'établissait à 6,5 M?, en progression de 116% par rapport à 2017. L'EBITDA dépassait le seuil de 400 K? (+128% par rapport à 2017) pour un résultat net de près de 300 K? (+106%). Sur le premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires progressait de 96% à 2,3 M?.

L'objectif de Kumulus Vape est clair : devenir d'ici à trois ans un des leaders français de la vape 100% e-commerce.

Modalités de l'opération

Marché de cotation : Euronext Accesstm

ISIN : FR0013419876

Mnemo : MLVAP

Procédure d'inscription : Admission technique

Nombre de titres composant le capital social : 1 988 000

Nombre de titres cédés au jour de la cotation : 55 000

Prix de cession par action : 2,12 ?

Valorisation retenue à l'inscription : 4 214 560 ?

Ouverture des négociations : le 28 mai 2019

Eligibilité PEA et PEA PME : oui

L'opération ne nécessite pas de visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le Document d'Information n'a donc pas été visé par l'AMF. Le Document d'Information est disponible sans frais au siège de la société Kumulus Vape. Il peut être téléchargé sur www.kumulusvape.fr/investisseurs. Il est rappelé que les sociétés admises sur Euronext Access ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Access peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.

Partenaires de l'opération

Atout Capital Conseil et Listing Sponsor Lamy Lexel Conseil juridique Mazars Commissaire aux Comptes Actifin Communication financière

À propos de Kumulus Vape

Créée en 2012, la Société Kumulus Vape est l'un des leaders français de la distribution d'e-cigarette et d'eliquide. Avec www.kumulusvape.fr, son site dédié aux particuliers, et son activité grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 6,5M? en 2018, soit une progression de 116% par rapport à 2017. Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 25 salariés.

1 Do It Yourself : bases de préparation de e-liquide vendues pour confectionner sa propre recette

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 12:50 et diffusé par :