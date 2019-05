Le Salon COMPUTEX 2019 débute demain à Taipei





Le Salon COMPUTEX 2019, qui commence officiellement ce mardi, sera principalement axé sur l'IA et l'IdO, la 5G, la Blockchain, les Innovations et les start-ups, ainsi que les jeux en ligne et la XR. Au total, 1.685 exposants présenteront leurs technologies sur 5.508 stands, soit une augmentation de 10% en comparaison avec l'an passé. Les intervenants principaux reflètent cette priorité, alors que les représentants d'AMD, d'Intel et de Microsoft se préparent à effectuer des exposés au Salon.

Une série prometteuse d'allocutions; les géants de la technologie se réunissent au Forum pour partager leurs idées

Pour la première fois, un PDG intervient dans le cadre d'une conférence de presse internationale - la présidente-directrice générale d'AMD, Dr. Lisa Su, y abordera la question de l'informatique de nouvelle génération en tant que facteur d'innovation. Au cours de ce même événement, AMD dévoilera des informations détaillées concernant de futurs produits avec ses partenaires d'écosystème à Taïwan. La société partagera avec le public les informations sur la manière dont bâtir un tout nouveau système informatique de haute performance et réaliser des révolutions technologiques.

TAITRA invite tous ceux qui le souhaitent à rejoindre le vice-président principal d'Intel et directeur général du Groupe informatique client, Gregory M. Bryant, le jour de l'ouverture du Salon COMPUTEX 2019, pour découvrir comment la société transforme les systèmes informatiques intelligents destinés à notre monde axé sur les données. Le lendemain, le principal Forum de Microsoft offrira l'occasion de découvrir les nouvelles avancées dans le domaine du nuage intelligent et des équipements de périphérie intelligents, sous la direction du vice-président de la société, Nick Parker.

En outre, les très attendus Forums COMPUTEX et InnoVEX permettront respectivement l'accent sur "l'intelligence persuasive" et "Le fait de relier les start-ups internationales et l'avantage de Taïwan". Les grandes sociétés technologiques internationales et innovateurs se rencontreront dans le but d'échanger des idées sur les tendances, les futures opportunités d'affaires ainsi que les collaborations internationales.

Le Sommet 5G de Taipei, qui se tiendra au Salon COMPUTEX, a pour objectif d'offrir une perspective approfondie sur les toutes dernières tendances technologiques et industrielles. Alors que COMPUTEX 2019 continue de jouer un rôle de premier plan au sein de l'écosystème technologique global, aidant ses partenaires internationaux à élargir leurs opportunités d'affaires, le troisième jour, des discussions seront menées sur les possibilités de développement de nouveaux marchés, les technologies et les applications novatrices, dans le cadre de cet événement parallèle que représente le Sommet 5G de Taipei.

5 thèmes principaux ressortent du Salon COMPUTEX 2019; les opportunités d'affaires dans les technologies de pointe ont été dévoilées

Cette année, le Salon COMPUTEX 2019 se tient sur plusieurs sites - au TWTC Nangang Exhibition Hall 1 & 2 (TaiNEX 1 & 2), au TWTC Hall 1 et au TICC. Chaque salle d'exposition offre de précieux renseignements et d'intéressantes caractéristiques qui méritent une visite.

Une zone d'exposition dédiée à la cybersécurité et à la surveillance vidéo sera créée afin d'y exposer les toutes dernières opportunités de marché et de technologie de vision par ordinateur. InnoVEX, qui enregistre cette année une hausse de 20 % de son nombre d'exposants, a été délocalisé dans le TWTC Hall 1 afin d'offrir davantage d'espace pour les affichages, les rapprochements. Pour la première fois également, une manifestation caritative sportive en ligne - le ZOTAC CUP Fight for Charity LoL Tournament ? est organisée dans le cadre du Salon COMPUTEX. Cet événement réconfortant invite tout le monde à jouer au bénéfice de cette oeuvre caritative!

Walter Yeh, président-directeur général de TAITRA, a déclaré: "En 2018, le Forum Economique Mondial a désigné Taïwan comme étant l'un de quatre "super novateurs", aux côtés de l'Allemagne, des Etats-Unis et de la Suisse. Cette désignation prouve que la communauté internationale a reconnu Taïwan pour sa capacité d'innovation dans l'industrie et le marché des technologies. TAITRA s'engage à faciliter la transformation afin que Taïwan puisse devenir une communauté de premier plan pour les novateurs du monde entier. COMPUTEX vise à créer une synergie entre les ressources globales et locales, dans le but de fournir une plateforme complète destinée aux échanges et collaborations techniques, à la pensée novatrice et à l'intégration des ressources. Cette année, outre le fait d'élargir la portée d'InnoVEX, TAITRA contribuera à l'innovation en créant un lien réel entre l'industrie taïwanaise et les ressources globales du pays. Avec ses partenaires globaux de l'industrie des TIC, COMPUTEX transformera le monde."

COMPUTEX 2019 se tiendra du 28 mai au 1er juin 2019 et InnoVEX exposera du 29 au 31 mai, aux côtés des exposants, des acheteurs et des professionnels des secteurs connexes du monde entier pour démontrer de manière globale l'écosystème technologique du futur et gérer les opportunités d'affaires émergentes.

À propos de COMPUTEX TAIPEI (également appelé OMPUTEX):

Créé en 1981, COMPUTEX TAIPEI est l'un des principaux Salons mondiaux des TIC, de l'IdO et des start-ups, avec une chaîne d'approvisionnement complète et des écosystèmes de l'IdO. Coorganisé par le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) et le Taipei Computer Association (TCA), COMPUTEX TAIPEI joue sur sa proximité avec les groupes TIC complets de Taïwan pour couvrir toute la gamme des TIC - des marques établies aux écosystèmes, en passant par les start-ups et les chaînes d'approvisionnement TIC. Dotée de solides capacités de production et de protection des droits de propriété intellectuelle (DPI), Taïwan est une destination stratégique pour les sociétés étrangères et investisseurs en quête de partenaires dans les écosystèmes technologiques globaux. Suivez COMPUTEX sur son site Web à l'adresse www.computextaipei.com.tw et sur Twitter @computex_taipei à l'aide du hashtag #COMPUTEX.

À propos de TAITRA :

Fondé en 1970 dans le but de contribuer à promouvoir le commerce extérieur, le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) est la principale organisation de promotion du commerce à but non-lucratif de Taïwan. Sponsorisée conjointement par le gouvernement local, les associations de l'industrie et plusieurs organisations commerciales, TAITRA aide les entreprises et fabricants taïwanais à renforcer leur compétitivité internationale et à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés dans les marchés étrangers.

TAITRA dispose d'un réseau de promotion et d'information commercial bien coordonné de plus de 1.200 spécialistes formés, en poste à son siège de Taipei, cinq bureaux locaux à Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan et Kaohsiung, ainsi que 60 bureaux à l'étranger, dans le monde entier. Avec ses organisations-soeurs Taiwan Trade Center (TTC) et Taipei World Trade Center (TWTC), TAITRA a créé une multitude d'opportunités grâce à des stratégies de promotion efficaces.

Outre le fait d'organiser les délégations commerciales et de fournir des services d'approvisionnement personnalisés, TAITRA accueille également chaque année plus de 35 salons commerciaux internationaux à Taipei et Kaohsiung.

