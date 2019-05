Le ministre Rodriguez annonce un nouveau leadership au conseil d'administration du Musée national des sciences et de la technologie





Les personnes nouvellement nommées appuieront la mission du Musée de préserver le patrimoine scientifique et technologique du Canada

GATINEAU, QC, le 27 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui la nomination du nouveau président et de la nouvelle vice-présidente au conseil d'administration du Musée national des sciences et de la technologie, ainsi que d'un membre.

Neil Russon (président)

M. Neil Russon est dirigeant et entrepreneur. Riche de plus de 30 ans d'expérience en leadership fiscal, stratégique et opérationnel dans le domaine des soins de santé et des technologies de l'information, il a la capacité prouvée de bâtir et faire grandir des organismes axés sur la clientèle dans les secteurs public et privé. M. Russon est directeur général de l'Ascension Advisory Group depuis 2015. De 2010 à 2017, il a été membre du conseil d'administration du Musée et directeur du Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques. M. Russon détient un Baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Nouveau?Brunswick ainsi que les titres de comptable en management accrédité et comptable professionnel agréé.

Marian K. Brown (vice-présidente)

En tant qu'avocate, Mme Marian K. Brown a travaillé pendant plus de 10 ans au Service des poursuites pénales de la Colombie-Britannique, où elle a présidé des procès et appels à tous les échelons du système judiciaire, y compris la Cour suprême du Canada. Elle a une grande expérience de la prise de décisions publiques stratégiques et de la négociation de résolutions éthiques d'affaires criminelles. Elle possède également de l'expérience dans le domaine de la gouvernance d'entreprise à l'Association du Barreau canadien. Par le passé, elle a travaillé au Musée national des sciences et de la technologie et au Musée canadien des civilisations à titre de conservatrice consultante ainsi qu'à la section de l'histoire industrielle du Musée provincial de l'Alberta comme conservatrice (1983-1987). Mme Brown détient un Baccalauréat en histoire de l'Université de Victoria et une Maîtrise en études muséales de l'Université de Toronto, entre autres.

Matthew A. Lafrenière (membre)

M. Lafrenière, Ph. D., est professeur au Département de chimie et de sciences biopharmaceutiques à l'Université d'Ottawa. Il est le fondateur de l'Association canadienne autochtone en science et en ingénierie, organisme visant à fournir un encadrement et une formation en leadership à des étudiants universitaires autochtones. M. Lafrenière est titulaire d'un Doctorat en chimie de l'Université d'Ottawa.

Le Musée national des sciences et de la technologie, le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada et le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada sont les trois musées nationaux de science et de technologie du Canada. Ensemble, ils préservent le patrimoine scientifique et technologique du Canada, en plus de promouvoir, de célébrer et de diffuser les connaissances sur ce patrimoine.

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

« Le Musée national des sciences et de la technologie célèbre l'ingéniosité et l'excellence du Canada. En tant que nouveaux membres du conseil d'administration du Musée et comme professionnels expérimentés et respectés, M. Russon, Mme Brown et M. Lafrenière et appuieront le travail du Musée qui consiste à faire connaître les récits de l'innovation au Canada. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées qui est entrée en vigueur en 1990. Le conseil d'administration du Musée national des sciences et de la technologie est composé d'un président, d'un vice-président et d'au plus neuf autres administrateurs nommés par le ministre avec l'agrément du gouverneur en conseil. La Société d'État est tenue de rendre compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.

La nouvelle approche visant les nominations requiert un processus de sélection pour les postes à temps plein et à temps partiel.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

