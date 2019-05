Le ministre Rodriguez annonce une nomination à Bibliothèque et Archives Canada





En tant que nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada, et première femme à occuper ce poste, Leslie Weir contribuera à acquérir, à préserver et à rendre plus accessibles les documents qui racontent notre histoire collective

GATINEAU, QC, le 27 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Leslie Weir en tant que bibliothécaire et archiviste du Canada pour un mandat de quatre ans à compter du 30 août 2019. Mme Weir sera la première femme à occuper ce poste depuis le fusionnement des deux institutions.

Mme Weir a été bibliothécaire en chef à l'Université d'Ottawa de 2003 à 2018. Avant sa titularisation à l'Université d'Ottawa, elle a occupé des postes à la Bibliothèque nationale du Canada et à la Bibliothèque de Statistique Canada.

Tout au long de sa carrière, Mme Weir s'est distinguée par ses qualités de visionnaire, son dévouement et son travail exceptionnel en encourageant l'établissement de liens au sein comme à l'extérieur du secteur bibliothécaire. Elle a servi de guide au moment où le Réseau canadien de documentation pour la recherche et les bibliothèques de recherche vivaient de profondes transformations au Canada. Mme Weir est l'une des architectes de Scholars Portal, une infrastructure de recherche de pointe au service des universités de l'Ontario. On retrouve dans ce portail des ressources et des services d'information à l'appui de la recherche et de l'apprentissage.

De plus, elle a été présidente de Canadiana.org, où elle a supervisé la mise en oeuvre du projet Héritage, en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada. Ce projet visait à numériser et à rendre ouvertement accessibles quelque 60 millions de documents d'archives. Elle a aussi été présidente de l'Association des bibliothèques de recherche du Canada de 2007 à 2009. Mme Weir est titulaire d'une Maîtrise en bibliothéconomie de l'Université McGill et d'un Baccalauréat ès arts (histoire canadienne) de l'Université Concordia.

Bibliothèque et Archives Canada est une institution du savoir novatrice, responsable d'acquérir et de préserver le patrimoine documentaire du Canada dans ses multiples expressions et de fournir aux Canadiens un point d'accès unique et facile aux photographies et autres documents qui sont le reflet de leur développement culturel, social et politique. Bibliothèque et Archives Canada est également responsable du programme du Musée du portrait du Canada, qui rassemble la plus grande collection d'oeuvres documentaires canadiennes au monde.

Cette nomination s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citations

« Tout au long de sa carrière, Mme Weir a connu une réussite exceptionnelle en rendant l'information plus accessible au public. J'ai la certitude qu'à titre de première femme bibliothécaire et archiviste du Canada, elle poursuivra ses efforts en matière d'éducation et d'accessibilité afin de rapprocher les Canadiens et Canadiennes de leur patrimoine, un riche savoir qui leur appartient. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Créée en 2004, Bibliothèque et Archives Canada regroupe les responsabilités, les collections, les services et l'expertise de deux anciennes institutions, les Archives nationales du Canada et la Bibliothèque nationale du Canada.

En tant qu'administrateur général de Bibliothèque et Archives du Canada, le bibliothécaire et archiviste du Canada est responsable d'assurer le leadership organisationnel requis pour la gestion des ressources et des actifs de l'organisme, et pour le fonctionnement efficace et efficient de ses activités dans la réalisation des objectifs prévus à son mandat.

La nouvelle approche du gouvernement du Canada visant les nominations par le gouverneur en conseil requiert un processus de sélection pour les postes à temps plein et à temps partiel.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

