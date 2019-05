Invitation aux médias - Maternelles 4 ans en commission parlementaire - Le réseau pour la petite enfance convient mieux à 4 ans





QUÉBEC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Avec des arguments basés sur des faits et l'avis de spécialistes, la CSN estime que le réseau conçu pour la petite enfance convient mieux aux enfants de 4 ans pour plusieurs raisons. Le manque d'investissement dans ce réseau fait malheureusement en sorte que plusieurs enfants n'y ont pas accès. Le Québec n'a encore jamais vu les effets positifs d'un réseau complet de services de garde éducatifs.

Vous pouvez suivre la campagne «?4 ans, c'pas grand?» sur Facebook.

Date : Le lundi 27 mai 2019



Heure : 17 h 15



Endroit : Assemblée nationale, salon Louis-Hippolyte-La Fontaine



Qui : Jacques Létourneau, président de la CSN

Lucie Lonchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN

Anne Thibault-Bellerose, conseillère syndicale à la recherche et à la condition féminine

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS--CSN) représente plus de 13?000 membres dans les services de garde éducatifs partout au Québec et est l'organisation la plus représentative pour le personnel des CPE.

