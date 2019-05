Les prêts hypothécaires inversés Banque Équitable maintenant offerts au Québec





MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW/ - Banque Équitable (« La Banque Qui Défietm »), filiale en propriété exclusive d'Equitable Group Inc. (TSX: EQB and EQB.PR.C), annonce aujourd'hui le lancement des prêts hypothécaires inversés Banque Équitable au Québec.

L'annonce faite aujourd'hui signifie que les résidents de quatre provinces (Québec, Alberta, Colombie Britannique et Ontario), qui sont âgés de 55 ans et plus, peuvent maintenant accéder à une part importante de la valeur nette de leur propriété afin de financer leur style de vie et ainsi profiter de leur retraite, actuelle ou prochaine.

« De nombreuses institutions financières, dont la Banque Équitable, offrent des services qui permettent aux Québécois de bâtir leur richesse, mais peu le font comme nous le faisons : soit de proposer un produit qui permet de libérer des actifs de la valeur nette de leur logement pour ceux qui sont rendus à une phase de leur vie où ils constatent un décumul d'actifs », affirme Natalie Cormier, directrice régionale pour le Québec, chez Banque Équitable. « Grâce à un prêt hypothécaire inversé de la Banque Équitable, il devient désormais possible d'atteindre et de maintenir l'indépendance financière en vieillissant, même pour ceux qui ont eu de la difficulté à accumuler ou conserver des économies. »

La nécessité d'un produit comme l'hypothèque inversée de la Banque Équitable se faisait sentir : seulement 6 % des Canadiens se sentent en assez bonne position financière pour affronter la retraite, et 43 % ont moins de 100 000 $ d'économies, selon le rapport de retraite 2019 de Mintel. De plus, 17 % des Canadiens non-retraités prévoient utiliser la valeur de leur logement pour les aider à financer leur retraite. Le gouvernement prévoit que, d'ici 2030, les aînés canadiens seront plus de 9,5 millions et compteront pour 23 % de la population. Avec son produit de prêt hypothécaire inversé ainsi que différentes options d'épargne, la Banque Équitable souhaite répondre aux besoins de cette tranche importante et grandissante de la population.

« Auparavant, il existait peu d'options pour les aînés qui vivaient sur un revenu fixe, ou ceux qui souhaitaient simplement avoir des liquidités supplémentaires. Banque Équitable est sur le point de changer cela », affirme Paul von Martels, vice-président des prêts hypothécaires. « L'évolution des tendances démographiques et socioéconomiques nécessite la mise en place de nouvelles solutions qui répondent aux besoins d'un programme de retraite et de planification successorale. Le prêt hypothécaire inversé de la Banque Équitable en fait partie. »

Le prêt hypothécaire de la Banque Équitable peut être utilisé sur une propriété principale ayant une valeur supérieure ou égale à 250 000 $. Elle est offerte uniquement par l'entremise d'un courtier hypothécaire indépendant.

Visitez https://www.equitablebank.ca/fr/residential/reverse-mortgage afin d'en apprendre davantage et discutez avec votre représentant hypothécaire afin de voir si le prêt hypothécaire inversé est la bonne solution pour vous.

À propos d'Equitable Group Inc.

Equitable Group Inc. est une entreprise canadienne de services financiers qui opère à travers sa filiale en propriété exclusive, Banque Équitable. Banque Équitable, La Banque Qui DéfieTM, figure maintenant parmi les neuf plus grandes institutions financières indépendantes de l'annexe I. Elle propose une gamme diversifiée de solutions de prêts résidentiels, de prêts commerciaux et d'épargne, qui comprennent des produits d'épargne à intérêt élevé et des CPG.

Son approche de services bancaires à distance et son accent sur le service à la clientèle ont permis à la Banque Équitable d'atteindre une gestion d'actif d'environ 31 milliards de dollars. Banque EQB, la division numérique de la Banque Équitable, offre des services bancaires numériques à la fine pointe auprès de plus de 76 000 Canadiens. Elle a reçu le prix de la meilleure application mobile au Canada en 2018 par les World Finance Digital Banking Awards. Le compte Épargne Plus de la Banque EQB redéfinit l'expérience bancaire en offrant les fonctions d'un compte chèque pour effectuer facilement les opérations quotidiennes, en plus d'un taux d'intérêt quotidien élevé - actuellement à 2,3 % - afin d'aider à économiser. En offrant les virements Interac®, paiements de factures et dépôts de paie illimités sans frais annuels, il devient plus intéressant pour les Canadiens d'effectuer des opérations bancaires courantes. La Banque Équitable emploie plus de 800 professionnels dédiés à travers le pays et a reçu le Prix Platine du Meilleur employeur au Canada en 2019, le plus grand honneur accordé par AON Hewitt. Pour plus d'information au sujet de la Banque Équitable et ses produits, veuillez visiter equitablebank.ca.

