La Ville de Montréal dévoile les premiers axes du Réseau Express Vélo et la Programmation vélo 2019-2020

La Ville de Montréal a dévoilé aujourd'hui les cinq premiers axes du Réseau Express Vélo (REV). Elle a par la même occasion présentée la Programmation vélo 2019-2020. À cette occasion, la mairesse de Montréal, Valérie Plante était en compagnie de Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au sein du comité exécutif et d'Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal.

« Le Réseau Express vélo facilitera les déplacements efficaces, confortables, sécuritaires, mais avant tout, il sera accessible à tous les niveaux d'usagers. Il répondra aux besoins de celles et ceux qui sont intéressées de se déplacer à vélo et qui n'ont pas encore adopté ce mode de déplacement », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Le REV offrira des liaisons continues et directes entre les grands pôles d'activités commerciales, résidentielles, industrielles et institutionnelles de même qu'en direction des principaux pôles de transport collectif. « Par ce projet, nous offrons une nouvelle offre de mobilité complémentaire aux réseaux actuels de transport actif et collectif. Montréal s'appuie sur l'exemple des grandes métropoles comme New-York, Londres ou Paris qui ont développé de tels réseaux », ajoute Mme Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au sein du comité exécutif.

« Nous avons beaucoup d'ambition pour ce réseau. Je suis confiant que le REV sera rapidement reconnu comme une option efficace, sécuritaire et agréable pour se déplacer à Montréal. De plus, en lien avec l'approche Vision Zéro, ce réseau protégé renforcera le sentiment de sécurité de tous, qu'ils se déplacent à pied, à vélo ou en voiture », de renchérir M. Éric Alan Caldwell, membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal.

Soucieuse des besoins et des attentes des Montréalais et Montréalaises, la Ville de Montréal a réalisé une démarche de consultation et de concertation afin de définir collectivement la vision d'avenir de ce réseau cyclable. Les résultats de la consultation menée en ligne, du 1er au 15 juillet 2018, sur la plateforme Réalisons Montréal, sont à l'image des axes qui ont été dévoilés aujourd'hui.

La Ville de Montréal a aussi profité de l'occasion pour présenter sa programmation vélo 2019-2020. En tout 59 projets seront réalisés et représentent 41 km d'interventions.

Résolument sous le signe de la sécurité, cette programmation prévoit pour la toute première fois un programme de mise à niveau des bandes cyclables pour inclure une zone d'emportièrage. Par ailleurs, 20 sas vélo et zones d'entrecroisement peints en vert seront réalisés. De plus, des interventions seront réalisées sur le boulevard de Maisonneuve afin de réduire les conflits liés au virage à gauche ce qui viendra offrir un niveau de sécurité supplémentaires aux déplacements à pied et à vélo.

En bref

Le REV comptera 17 axes totalisant 184 km. Les 5 premiers axes seront :

L'axe Lajeunesse - St-Denis L'axe Viger L'axe Souligny L'axe Peel L'axe de Bellechasse

Les deux types d'aménagement pour les pistes cyclables qui constituent le REV

Pistes cyclables de type transitoire

L'aménagement cyclable de type transitoire se caractérise par des aménagements cyclables au niveau de la chaussée avec l'installation d'une barrière physique de séparation (bollard ou autre). Une signalétique REV sera également déployée. Ce type d'aménagement sera proposé en attendant les travaux de réfection complets de la chaussée.

Pistes cyclables de type permanent

L'aménagement cyclable REV permanent se caractérise quant à lui par une piste surélevée ou réalisée au moyen d'une bordure de béton, de plantation d'arbres ou d'autres types de séparateur. Une signalétique REV est déployée de façon permanente. L'aménagement permanent sera réalisé en coordination avec les autres travaux prévus dans l'axe.

Citations

« Le dévoilement du Réseau Express Vélo est une excellente nouvelle en termes de santé publique. Le REV cible des routes majeures où des aménagements physiques permanents sont requis pour améliorer la sécurité de tous les usagers. Par exemple, selon les rapports policiers, sur la rue St-Denis de 2006 à 2015, il y eu au moins 268 cyclistes et 309 piétons blessés suite à une collision. Les pistes cyclables facilitent ainsi l'usage du vélo et protègent les cyclistes en les séparant de la circulation motorisée. »

Mylène Drouin

Directrice régionale de santé publique de Montréal

« Le Réseau Express Vélo permettra d'offrir un réseau cyclable protégé, séparé de la circulation routière, ce qui aura pour effet d'améliorer la sécurité de tous les usagers. Il s'inscrit pleinement dans l'approche Vision Zéro dont l'ACQ est fier partenaire. Une meilleure démarcation des pistes, et leur adoption par les personnes se déplaçant à vélo, évite la confusion entre usagers. Il s'agit d'une revendication de longue date de l'ACQ. »

Marc Cadieux

Président-directeur général, Association du camionnage du Québec

« À titre de chaîne d'épiceries de quartier, Rachelle Béry est fière d'encourager le transport actif et écologique! »

Geneviève Dugré

Directrice, Exploitation de détail, Rachelle Béry

« Comme de plus en plus de grandes villes du monde qui sont sérieuses et proactives afin de d'offrir des options de mobilité efficaces, durables et actives à leurs citoyens, nous sommes ravis que Montréal lance le projet du REV, qui est aussi audacieux que nécessaire. »

Me Marie Elaine Farley

Présidente et chef de la direction de La Chambre de la sécurité financière

Présidente, conseil d'administration de Bixi

Organisations appuyant le projet

Aéroports de Montréal, Association du camionnage du Québec, BIXI Montréal, CAA-Québec, CAE (certifié vélosympathique or), Centre d'écologie urbaine de Montréal, Chambre de la sécurité financière, Conseil régional de l'environnement de Montréal, Direction régionale de santé publique de Montréal, École de technologie supérieure, École nationale d'administration publique, Équiterre, Fondation David Suzuki, Fondation Familiale Trottier, HEC Montréal, INRS, Parc Olympique (certifié vélosympathique or), Piétons Québec, Polytechnique Montréal, Rachelle Béry, SDC Jean Talon Est, Société de transport de Montréal, Transat, Ubisoft, Université Concordia, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, Regroupement des collèges du Montréal métropolitain.

