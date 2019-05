Invitation aux médias - Montréal-Nord, la CSPI et la Ville de Montréal dévoilent deux projets majeurs concernant le parc et l'école secondaire Henri-Bourassa





MONTRÉAL-NORD, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister au dévoilement de deux projets majeurs concernant le parc et l'école secondaire Henri-Bourassa, un investissement de 20 M$. Ce dévoilement se tiendra aux date, heure et lieu suivants :

Le mardi 28 mai 2019, 11 h

Centre du parc Henri-Bourassa, Montréal-Nord

(Devant le 12022 rue Laurier. Stationnement disponible)

Cet événement se déroulera en présence de la mairesse de Montréal-Nord, Mme Christine Black, du président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île, M. Miville Boudreault, et de Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

