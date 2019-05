Tendances 2019 à surveiller sur le marché photovoltaïque : le module haute à efficacité





Dans la foulée du SNEC PV Power Expo le mois prochain, PV InfoLink explorera les tendances des produits PV et la transition de la puissance des modules lors d'un séminaire qui se tiendra à Shanghai le 3 juin.

Intitulé "2H19 PV Market Outlook and Forecast", le séminaire portera sur des sujets couvrant la transition de la Chine vers un marché sans subventions, les perspectives du marché photovoltaïque et la chaîne d'approvisionnement. PV InfoLink, l'une des principales sociétés d'études de marché dans le domaine de l'énergie solaire et hôte du séminaire, a invité des entreprises de premier plan, dont Jinko, Longi et GCL-Si, à discuter des principaux enjeux.

Alors que le marché mondial du photovoltaïque ne cesse de croître, les exportations chinoises de modules ont atteint un niveau record de 16 GW au premier trimestre 19, soit une croissance significative par rapport aux 12 GW du quatrième trimestre précédent. Outre l'Inde et la haute saison traditionnelle du Japon, la Chine a exporté 5 GW de modules vers les marchés européens au premier trimestre.

Suite à la publication des politiques chinoises en matière de PV, la demande du marché devrait s'intensifier en juillet. Ainsi, PV InfoLink prévoit que la demande mondiale cette année s'élèvera à 123 GW, soit une croissance de 25% par rapport à l'année dernière.

Les modules SE-PERC sont devenus la norme en matière de haute efficacité, mais il devient de plus en plus difficile de faire de nouvelles percées du côté des cellules ; par conséquent, il faut des technologies de modules et des plaquettes plus grandes pour obtenir une puissance de sortie plus élevée des modules. Selon les données douanières chinoises, les exportations totales de modules solaires spéciaux associés à des technologies de modules ont dépassé 2 GW au premier trimestre, dépassant le volume cumulé de modules spéciaux l'année dernière.

Jusqu'à présent, les modules spéciaux représentaient 17 % du total des exportations chinoises de modules. Parmi eux, le module à cellules demi-coupées est de loin la technologie la plus mature. L'Australie, les Pays-Bas et le Japon sont les principaux partenaires commerciaux de la Chine en termes de modules à cellules demi-coupées, ayant importé principalement des modules de 60 cellules 315-320W et 72 cellules 370-375W.

Les bardeaux ont un rendement plus élevé que les autres. Toutefois, l'exportation de ces modules est plutôt restreinte en raison de la protection conférée par les brevets. Jusqu'à présent, la Chine n'a exporté que 253 MW de modules de 60 cellules 320-330W et 72 cellules 395-400W en Australie et dans les pays asiatiques au premier trimestre.

Cette année a également vu l'émergence de panneaux composés d'un plus grand nombre de cellules, ce qui peut faire passer la puissance des modules à 78 cellules à 400 W.

Dans l'ensemble, le rendement du module s'est considérablement amélioré cette année. La puissance de sortie du module de type P à 60 cellules peut atteindre 315W-320W grâce à l'utilisation de plaquettes plus grandes ou de cellules demi-coupées. Après que l'utilisation de plaquettes plus grosses soit devenue plus courante dans la seconde moitié de l'année, certains des modules de type P pourraient atteindre une puissance de sortie de 325-330W, ce qui mettra les modules de type N sous pression en raison de leur faible rapport qualité/prix.

Vikram Solar, fabricant de modules solaires de niveau 1 et fournisseur de solutions EPC ayant joué un rôle important dans la révolution photovoltaïque, est un sponsor d'or de l'événement.

PV InfoLink fournit les informations les plus récentes sur le marché et des cotations de prix précises tout au long de la chaîne d'approvisionnement, qui est référencée par la plupart des grandes entreprises pour que la négociation des prix reste compétitive sur le marché. Pour plus de détails sur la façon d'assister au séminaire, veuillez consulter la page de l'évènement ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 11:10 et diffusé par :