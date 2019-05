Le Service correctionnel du Canada lance une nouvelle stratégie de sensibilisation pour les victimes de délinquants sous responsabilité fédérale





OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) est heureux d'annoncer aujourd'hui le lancement de sa stratégie de communication et de sensibilisation dans le but de renforcer les communications et le dialogue avec les victimes de délinquants sous responsabilité fédérale.

Des activités et d'autres mesures visant à accroître les communications et la sensibilisation sont prévues au cours de la prochaine année pour répondre aux besoins que les victimes, leurs survivants et leurs familles ont exprimés lors de discussions antérieures. Notre objectif consiste à améliorer la sensibilisation du public à l'égard de l'information et des notifications que le SCC fournit aux victimes inscrites, ainsi qu'à clarifier certains aspects du système correctionnel et du régime de mise en liberté sous condition. Plus particulièrement, le SCC fera la promotion des avantages de l'inscription auprès du Service et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), des renseignements auxquels les victimes peuvent avoir accès au moyen du Portail des victimes et de l'avantage de présenter une déclaration de la victime.

Le SCC collabore avec ses partenaires fédéraux, en consultation avec les victimes et les survivants d'actes criminels, pour élaborer de nouvelles ressources : infographies, vidéos, campagne dans les médias sociaux pour répondre aux questions fréquemment posées, et plus encore. D'autres activités sont également en cours dont la consolidation des sites Web destinés aux victimes pour créer une ressource centralisée.

Le SCC travaille à faire en sorte que les victimes de délinquants sous responsabilité fédérale puissent réellement se faire entendre au sein du système correctionnel et du système de justice pénale.

Le SCC fournit des renseignements aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale, c'est-à-dire ceux qui purgent une peine de deux ans ou plus. Une victime est une personne qui a subi des dommages physiques ou psychologiques, matériels ou financiers à la suite d'un acte criminel.

La victime d'un délinquant sous responsabilité fédérale doit s'inscrire auprès du SCC et de la CLCC pour être informée des faits nouveaux concernant le délinquant qui l'a lésée; ces renseignements ne sont pas automatiquement fournis .

. Des agents des services aux victimes peuvent fournir aux victimes des renseignements au sujet du SCC et des délinquants qui les ont lésées, notamment en ce qui concerne la planification correctionnelle, les processus décisionnels et les progrès d'un délinquant par rapport à son plan correctionnel. Pour joindre un agent : victims-victimes@csc-scc.gc.ca ou 1-866-806-2275.

Les victimes ont le droit de recevoir plus de 50 types de notification. Par exemple, les victimes peuvent, entre autres, être avisées de la date de début et de la durée de la peine que purge le délinquant et des dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle, et recevoir des renseignements sur les services de médiation entre victimes et délinquants. En 2018, le SCC et la CLCC ont communiqué avec elles plus de 90 000 fois, leur adressant 160 000 éléments d'information.

Le SCC tient compte des préoccupations des victimes dans la planification correctionnelle et les invite à présenter une déclaration de la victime à tout moment durant la peine d'un délinquant. Ces déclarations sont prises en compte dans la préparation des cas.

Le Portail des victimes est un service en ligne sécurisé mis à la disposition des victimes inscrites et/ou de leurs représentants désignés. Les victimes peuvent s'inscrire au moyen du Portail et obtenir des renseignements sur les délinquants qui leur ont causé du tort. Elles peuvent également utiliser le Portail pour soumettre de l'information à tout moment, comme une déclaration de la victime, qui sera prise en compte dans les décisions liées à la gestion du cas.

« J'ai rencontré beaucoup de victimes et je reconnais l'importance de pouvoir connaître leurs points de vue. Nous pouvons et devons en faire plus pour améliorer les communications avec les victimes. Le lancement de cette stratégie est une occasion en or, pour le SCC, de fournir aux victimes les renseignements auxquels elles ont droit. »

- Anne Kelly, commissaire, Service correctionnel du Canada

« Notre gouvernement est résolu à soutenir les victimes de délinquants sous responsabilité fédérale. Les victimes ont le droit d'obtenir des renseignements sur les personnes qui leur ont causé du tort, et une plus grande participation par le biais de déclarations de victime permettra de veiller à ce que notre système correctionnel tienne les délinquants responsables de leurs actes. »



- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

