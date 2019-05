Construction d'une centrale hydroélectrique pour la transition énergétique du réseau autonome d'Inukjuak





Une centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 7,5 MW sera construite sur la rivière Inukjuak .

. Il s'agit d'un projet d'environ 125 M$ et du premier partenariat entre une corporation inuite et un producteur indépendant.

L'électricité renouvelable remplacera l'énergie produite au moyen de combustibles fossiles et permettra d'éviter 700 000 tonnes de GES.

Le projet permettra des économies annuelles de l'ordre de 20 % pour Hydro-Québec.

Il contribuera au développement économique de la communauté inuite d' Inukjuak .

MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex »), la corporation foncière Pituvik (« Pituvik ») et Hydro-Québec sont fières d'annoncer la construction d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 7,5 MW sur la rivière Inukjuak près d'Inukjuak, au Nunavik, dans le nord du Québec (le « projet Innavik »). Ce projet novateur permettra d'alimenter les clients desservis par le réseau autonome d'Inukjuak en énergie propre et renouvelable.

Le projet Innavik, une initiative de Pituvik, s'inscrit dans la stratégie d'Hydro-Québec visant à convertir ses réseaux autonomes à des sources d'énergie plus propres et moins chères. Il s'agit d'un projet structurant qui répondra à long terme aux besoins en énergie croissants de la communauté tout en agissant comme levier de développement durable.

Faits saillants du projet

Innergex gérera la construction et l'exploitation de la centrale au fil de l'eau de 7,5 MW, dans laquelle Pituvik sera partenaire à 50 %, un projet d'une valeur totale d'environ 125 M$.

Le projet permettra de réduire de plus de 80 % la consommation d'hydrocarbures et de réduire de 700 000 tonnes les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») sur 40 ans.

La préparation du site devrait débuter au quatrième trimestre de 2019 et la construction, en 2020.

la construction, en 2020. La centrale devrait commencer à desservir la communauté vers la fin de 2022.

Un contrat d'approvisionnement en électricité (« CAE ») de 40 ans a été signé avec Hydro-Québec. Le CAE prévoit un montant annuel fixe en contrepartie d'une énergie et d'une puissance garanties.

Le projet permettra une réduction annuelle de l'ordre de 20 % des coûts d'exploitation d'Hydro-Québec.

Le CAE sera soumis à la Régie de l'énergie pour approbation au cours de 2019.

Pour sa première année d'exploitation complète, le BAIIA ajusté prévu du projet Innavik est d'environ 9 M$.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (« SHQ »), de l'Office municipal d'habitation Kativik (« OMHK ») et de Transition énergétique Québec (« TEQ »), soutient un élément clé du projet, soit le programme de conversion du chauffage de l'eau et des espaces du diesel à l'électricité, ce qui maximisera l'utilisation de l'électricité renouvelable par l'ensemble de la communauté, soit plus de 480 foyers.

Le projet Innavik sera un catalyseur pour la croissance de la communauté inuite d'Inukjuak, qui compte 1 800 habitants, située sur la rive de la baie d'Hudson. Il créera des emplois locaux, durant la construction et l'exploitation de la centrale, tout en diversifiant l'économie. Les bénéfices générés par la centrale permettront à la communauté de mettre sur pied des programmes de soutien pour les jeunes et les personnes âgées, pour des initiatives locales destinées au bien-être de la communauté et pour l'entreprenariat. Grâce au projet Innavik, la communauté pourrait également bénéficier d'une serre alimentée par une énergie renouvelable pour améliorer sa sécurité alimentaire.

Citations

« Innergex a formé de nombreux partenariats avec des communautés locales et autochtones pour développer des projets d'énergie renouvelable et nous sommes fiers de conclure ce premier partenariat avec une communauté inuite à l'occasion du projet Innavik, a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. Cette installation sera la première construite dans un réseau autonome et dans une communauté éloignée et permettra une transition du diesel vers l'hydroélectricité. Notre grande expertise, tant en développement de petits projets hydroélectriques qu'en création de partenariats avec des communautés, devrait constituer un facteur de succès pour ce projet unique qui engendrera des avantages tangibles pour la communauté et les générations futures. »

« La transition vers l'hydroélectricité nous permet de remplacer le diesel et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tant pour nos besoins d'électricité de base que pour nos besoins en chauffage, tout en réduisant les coûts de carburant, a déclaré Eric Atagotaaluk, président de Pituvik. C'est une bonne chose pour la planète et cette électricité verte nouvellement disponible créera des occasions de développement économique durable pour notre communauté. »

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec Innergex et Pituvik. Le projet Innavik représente un élément clé de notre stratégie de transition énergétique de nos réseaux autonomes. Il s'agit d'un projet gagnant pour la population d'Inukjuak, gagnant pour Hydro-Québec qui réduira ses coûts d'exploitation et gagnant pour l'ensemble des Québécois grâce à une réduction importante des émissions de GES », a souligné Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution.

« Il s'agit là d'une association de laquelle découle un projet porteur qui sera grandement bénéfique pour la communauté tout en permettant à Hydro-Québec de réduire ses coûts de production et ses émissions de GES. Cela s'imbrique parfaitement dans les orientations de notre gouvernement. Notamment en ce qui a trait à l'électrification de l'économie du Québec et on ne peut que s'en réjouir », a indiqué Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex est un producteur indépendant d'énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires. En tant qu'entreprise internationale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili. Innergex gère un important portefeuille de 66 actifs en exploitation d'une puissance installée nette de 1 988 MW (puissance installée brute de 2 888 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens et quatre parcs solaires. Elle détient aussi des intérêts dans sept projets en développement d'une puissance installée nette totale de 870 MW (puissance installée brute de 948 MW), dont deux sont actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d'une puissance brute totale de 7 767 MW. Le respect de l'environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont au coeur de la stratégie de développement d'Innergex. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.

À propos de la corporation foncière Pituvik

Incorporée le 30 janvier 1979, Pituvik est titulaire de droits sur 521 km² de terres classées Catégorie I. Ces terres sont détenues par Pituvik au nom des bénéficiaires Inukjuaqmiut de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). En cette fonction, Pituvik a le droit de permettre aux personnes et aux organisations d'utiliser ces terres en échange de compensations pour leur utilisation. Pituvik maintient également une liste des bénéficiaires au nom de tous les Inukjuaqmiut. Pituvik est une corporation sans but lucratif, cependant elle peut créer et détenir des filiales à but lucratif pour stimuler la croissance économique locale et la création d'emplois.

