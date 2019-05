John Delacourt, un proche du Parti libéral se joint à Hill+Knowlton Stratégies





OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - La réputée firme de relations publiques et des affaires publiques Hill+Knowlton Stratégies a annoncé aujourd'hui que John Delacourt se joignait à l'équipe Affaires publiques du bureau d'Ottawa en tant que vice-président et chef d'équipe; Affaires publiques.

« John est très respecté sur la Colline du Parlement et au-delà. Il possède une expérience professionnelle considérable tant au niveau des relations publiques que des communications et nous sommes ravis qu'il se joigne à l'équipe de Hill+Knowlton Stratégies », a affirmé Rob Mariani, directeur général du bureau d'Ottawa.

John est un consultant aguerri qui a travaillé pour des clients issus d'un vaste éventail de secteurs, incluant les télécommunications, le secteur manufacturier, la technologie, l'agriculture, les finances, la santé et le cannabis.

Sur une période de vingt ans, John a passé douze années à travailler sur la Colline du Parlement sous trois gouvernements libéraux. Il a été Directeur des communications au bureau de recherche du caucus libéral, où il a travaillé de près avec le Bureau du premier ministre sur la gestion d'enjeux et de communication portant sur une vaste gamme d'initiatives stratégiques. Avant d'occuper ce poste, John avait travaillé avec des ministres et députés en remplissant diverses fonctions, notamment celle de directeur de campagne pour la campagne de Bill Blair en 2015.

« Au cours des dernières années, Hill+Knowlton Stratégies n'a fait que renforcer sa réputation exemplaire à se doter d'une vaste expertise et d'une stratégie avant-gardiste afin d'oeuvrer dans chaque secteur et chaque zone d'application, a déclaré M. Delacourt. Je suis ravi - et honoré - de me joindre à l'ultime équipe des affaires publiques à Ottawa. »

John est bilingue, maîtrisant tant l'anglais que le français, et détient une M.A. en littérature anglaise de l'Université de Toronto et un B.A. (avec distinction) en littérature et histoire anglaises de la University of Western Ontario

Un auteur accompli et commentateur régulier sur les affaires nationales à Ottawa, John a publié trois romans et a aussi écrit pour Policy Magazine, le Hill Times et le Ottawa Citizen.

Hill+Knowlton Stratégies Canada

Comptant sept bureaux partout au pays, Hill+Knowlton Stratégies Canada est un chef de file dans le domaine des relations publiques et des affaires publiques. La société, dont le siège social est établi à Toronto, est l'agence de communications stratégiques classée numéro un au Canada. Ses experts se spécialisent dans les communications d'entreprise, les communications marketing, les affaires publiques, l'engagement citoyen, les situations de crise, l'énergie, les technologies, les soins de santé, le marketing de contenu, la recherche et la mesure, les communications sur les réseaux sociaux et les communications numériques, et les communications et les transactions financières. Elle est l'unique société de communications lauréate de l'Ordre d'excellence du programme de qualité décerné par Excellence Canada, et elle a été reconnue comme l'un des meilleurs milieux de travail au Canada durant douze années consécutives. Sa société mère, Hill+Knowlton Stratégies inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ: WPPGY), l'une des plus importantes entités de services de communication de la planète.

