Avis aux médias - Le Comité maritime de l'UMQ se réunira à Sept-Îles à l'occasion du CIRSIP 2019





MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Une vingtaine de mairesses et maires siégeant au Comité maritime de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réuniront à Sept-Îles les 28 et 29 mai 2019, dans le cadre du premier Congrès international sur la recherche scientifique industrialo-portuaire (CIRSIP 2019).

Les élues et élus profiteront de l'occasion pour faire le point sur les dossiers prioritaires pour les communautés riveraines du Saint-Laurent.

Le président du comité et maire de Matane, monsieur Jérôme Landry, le maire de Sept-Îles, monsieur Réjean Porlier, et les membres du comité, participeront à une mêlée de presse à l'issue de leurs travaux.

Quoi : Mêlée de presse du Comité maritime de l'UMQ



Date : Mercredi 29 mai 2019



Heure : 15 h



Lieu : Terminal des croisières (chapiteau)

Port de Sept-Îles

1, rue Monseigneur-Blanche

Sept-Îles

