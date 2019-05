Le Big Data Expo montre l'ambition de Guizhou qui est de devenir la vallée des mégadonnées en Chine

Située dans le sud-ouest de la Chine, la province du Guizhou est depuis longtemps considérée comme une région moins développée en raison de son éloignement et de son isolement. Cependant, elle n'a pas tardé à devenir la vallée des mégadonnées en...

Sercomm (TWSE : 5388), un fabricant et un fournisseur de premier plan d'équipement de télécommunications, et Altiostar, le pionnier de la technologie RAN ouvert virtualisé (vRAN ouvert), annoncent conjointement aujourd'hui le déploiement des...

Sercomm (TWSE : 5388), fabricant et fournisseur leader d'équipements de télécommunications, et Altiostar, société pionnière dans le domaine des technologies RAN (vRAN ouvert) ouvertes virtualisées, ont conjointement annoncé aujourd'hui le déploiement...

FPInnovations et Produits forestiers Résolu invitent les médias à assister à une conférence de presse où ils annonceront la mise en service de la nouvelle usine TMP-Bio de Thunder Bay, qui produit de la lignine et des sucres dérivés de la biomasse...