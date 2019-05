24e édition du Festival Vue sur la Relève - De.Ville, lauréat du Coup de pouce MAtv®





MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Partenaire de l'événement Vue sur la Relève, MAtv remettait, le mercredi 22 mai dernier, un Coup de pouce au duo De.Ville qui bénéficiera d'une campagne télé personnalisée d'une valeur de 25 000 $.

D'abord intrigué par l'univers musical métissé à l'image de la métropole, le jury de MAtv a également été attiré par l'instrument vocal inimitable du chanteur ainsi que par l'audace du groupe qui n'a pas hésité à marier inspirations maghrébines et sons d'Afrique de l'Ouest à un style plus funk, rap et R&B. Pour une huitième année consécutive, MAtv récompensait les efforts, la créativité et le talent des artistes de la relève. Parmi les récipiendaires des cuvées antérieures, on retrouvait Eli et Papillon, Les Hay Babies, Little Suns, BELLFLOWER, Samuele, La Famille Ouellette et Laura Niquay.

À propos de De.Ville

Unis par l'amour de la culture arabe, le multi-instrumentiste et producteur Simon Pierre Desjardins ainsi que le chanteur aguerri Ziad Qoulaii ont créé le groupe il y a près de deux ans. Bien que s'identifiant parfois comme un collectif et faisant appel à des musiciens et choristes externes, De.Ville agit principalement à titre de duo. À la fois mélancoliques, poétiques et nostalgiques, les chansons de leur premier EP traitent de la quête d'identité en abordant le thème de la perte d'un être cher, d'un amour ou d'une culture. Souhaitant limiter les étiquettes précises qui sont plus souvent qu'autrement réductrices, De.Ville refuse de porter celle de « musique du monde » et valorise plutôt une diversité complexe caractérisant parfaitement la richesse culturelle de Montréal.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

_____________________________

MAtv est une marque déposée de Vidéotron Ltée

SOURCE MAtv

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 09:45 et diffusé par :