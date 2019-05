AYR Strategies: l'entreprise américaine spécialisée dans le cannabis pluri-étatique à intégration fait son entrée sur le marché public





NEO a le plaisir d'annoncer avoir accordé à Cannabis Strategies Acquisition Corp. ("CSA") son approbation définitive pour son opération admissible, et la société successive, AYR Strategies Inc. ("AYR") ? un opérateur pluri-étatique à intégration verticale dans le secteur du cannabis aux États-Unis, a commencé aujourd'hui à être négociée sous les symboles NEO: AYR.A, AYR.RT et AYR.WT. AYR est la première société spécialisée dans le cannabis à usage récréatif avec une valeur d'entreprise de plus d'un milliard de dollars à être cotée sur NEO.

Dans le cadre de son opération admissible, CSA a acquis cinq entreprises de cannabis évoluant dans le Nevada et le Massachusetts, comprenant trois sites de culture et de production du cannabis, et huit dispensaires.

"Avec ces cinq acquisitions, AYR ouvre un nouveau chapitre de son histoire en tant qu'opérateur pluri-étatique à intégration verticale et de chef de file du marché américain du cannabis", déclare Jonathan Sandelman, chef de la direction d'AYR (anciennement: Cannabis Strategies Acquisition Corp.). "AYR cherchera agressivement une croissance supplémentaire, au niveau organique et via des opportunités relutives externes."

"Nous avons choisi de travailler au côté de NEO pour son approche optimisée et divulgatrice à l'égard du secteur américain du cannabis, ainsi que ses rigoureuses exigences de cotation, qui sont vitales pour conserver la confiance des investisseurs. Nous avons recueilli le capital canadien et international nécessaire pour finaliser les acquisitions stratégiques et nous nous réjouissons à l'idée de créer de la valeur pour nos actionnaires. Aujourd'hui, nous nous positionnons de manière très compétitive au sein d'un secteur véritablement attractif", déclare M. Sandelman.

CSA a finalisé son premier appel public à l'épargne en qualité de société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS) en décembre 2017, la première SAVS à être cotée sur NEO. L'opération admissible de la SAVS a été clôturée le 24 mai 2019, et démontre à nouveau comment les véhicules SAVS peuvent être couronnées de succès au moment opportun, dans le bon secteur et sur la place boursière appropriée.

"Nous sommes très heureux de voir aujourd'hui l'aboutissement de CSA, la première société d'acquisition à vocation spécifique spécialisée dans le secteur du cannabis, et la première société à vocation spécifique à être cotée sur NEO", déclare Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. "Nous félicitions AYR pour son entrée en bourse à la suite de l'opération admissible de CSA en tant que société pesant un milliard de dollars. En tant que place boursière pour les entreprises publiques abouties, nous sommes ravis et motivés d'être des partenaires de levée de fonds, à l'avant-garde d'un secteur prometteur. Nous nous réjouissons à l'idée de voir AYR se développer au sein du marché du cannabis nord-américain."

Les investisseurs peuvent négocier les titres d'AYR via leurs canaux de placement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les opérateurs de plein exercice. La NEO Bourse comprend désormais plus de 70 cotations d'entreprise et de FNB, et représente plus de 10 pour cent du volume total de courtage au Canada. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif de tous les titres cotés sur NEO.

À propos de NEO Bourse

Neo Exchange Inc. est le marché boursier canadien de prochaine génération mettant au premier plan les investisseurs, les entreprises cherchant à lever des capitaux et les opérateurs. Pleinement opérationnel depuis juin 2015, la NEO Bourse offre actuellement une plateforme de négociation innovante pour tous les titres canadiens, ainsi qu'une plateforme de cotation à valeur ajoutée pour les sociétés levant des capitaux et les produits d'investissement, avec des avantages uniques en matière de liquidités, transparence et efficience. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur: NEOstockexchange.com.

