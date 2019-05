Le gouvernement du Canada appuie la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels





OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - Un système de justice pénale qui fonctionne bien est un système qui sert tous les Canadiens et les Canadiennes, qui protège les victimes et leurs familles et qui contribue à bâtir un Canada plus sûr et meilleur.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont lancé la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels.

L'objectif de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels est de mieux faire connaître dans l'ensemble du pays les problèmes auxquels font face les victimes et les survivants d'actes criminels ainsi que les services, les programmes et les lois en place pour les aider, eux et leurs familles.

Cette année, le thème de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels est « Le pouvoir de la collaboration ». Ce thème reconnaît que le Canada a fait des progrès importants dans le domaine du système de justice pénale et des services aux victimes afin d'accroître la collaboration et de rendre le système plus sensible aux besoins des victimes d'actes criminels. Il souligne le besoin continu d'améliorer la collaboration intersectorielle, la coordination, les partenariats et les interventions multidisciplinaires afin de mieux soutenir les victimes.

De concert avec Sécurité publique Canada, le ministère de la Justice Canada organise aujourd'hui à Fredericton, au Nouveau?Brunswick, le colloque fédéral annuel de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels. Ce forum reconnaît le dévouement et le travail acharné des défenseurs des droits des victimes, des fournisseurs de services aux victimes et des professionnels de la justice pénale de partout au Canada et fera progresser la discussion sur la meilleure façon de comprendre les besoins des victimes d'actes criminels, des survivants et de leurs familles, y compris les groupes marginalisés comme les personnes LGBTQ2I+ et les personnes vivant en situation de handicap, ainsi que de répondre à ces besoins.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux de participer à la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels et est fier de participer au colloque fédéral annuel. Le gouvernement du Canada finance la tenue d'événements communautaires partout au pays qui contribuent à mieux faire connaître les problèmes auxquels font face les victimes et les survivants d'actes criminels. Le thème de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels de cette année met l'accent sur la collaboration entre les professionnels du système de justice et entre les secteurs, ce qui, à mon avis, est essentiel pour faire en sorte que le système de justice pénale réponde aux besoins immédiats et continus des victimes et contribue à assurer un système de justice équitable et compatissant pour tous les Canadiens et les Canadiennes. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« La Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels nous rappelle que les victimes et leurs familles doivent recevoir l'information et les services auxquels elles ont droit, mais aussi qu'il faut respecter et reconnaître ce qu'elles ont vécu. Le gouvernement du Canada veille à ce que les victimes d'actes criminels, les survivants et leurs familles soient traités avec courtoisie, compassion et respect, et à ce que leurs droits soient dûment pris en compte à toutes les étapes du processus de justice pénale. Non seulement au cours de cette importante semaine, mais tous les jours, apprenons les uns des autres et donnons aux victimes les moyens de faire des choix éclairés, d'obtenir le soutien dont elles ont besoin et de trouver des réponses à leurs préoccupations concernant leur sécurité et leur bien-être. »

L'honorable Ralph Goodale, C.P., député

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Faits en bref

L'année 2019 marque les 14 e éditions annuelles de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels et du colloque fédéral.

éditions annuelles de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels et du colloque fédéral. Cette année, le gouvernement du Canada a financé 179 projets de la Semaine des victimes et des survivants dans l'ensemble des provinces et des territoires, d'une valeur totale de 1,3 million de dollars, qui sensibiliseront les gens sur les besoins des victimes, des survivants et de leurs familles.

Liens connexes

Restez branché

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook et YouTube.

sur Twitter, Facebook et YouTube. Suivez le ministre Lametti sur Twitter : @MinJusticeFr

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus encore au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez la page http://justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Communiqué envoyé le 27 mai 2019 à 09:22 et diffusé par :